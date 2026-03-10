COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

Guti: "Arbeloa tiene un caramelo envenenado"

Imagen de un encuentro del Real Madrid en Zaragoza con Arbeloa, Guti y Xabi Alonso
00:00

Guti: "Arbeloa tiene un caramelo envenenado"

Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking