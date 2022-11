Todo el análisis del España - Alemania, en el Tertulión de Tiempo de Juego

Comenzamos hablando del empate de la selección española ante Alemania en la 2ª jornada del Mundial. El equipo de Luis Enrique es líder de grupo, a falta de una jornada, en la que se enfrentará a Japón.





Tomás Guasch: “Tenemos que hacer biscotto contra Japón, tenemos el rival ideal. Queremos biscotto”

Paco Gonzalez: “Le doy un 6,5, que vale más que el 10 del otro día. Este partido medía de verdad a España. Con Rodri atrás ya no somos una selección para perder con cualquiera pero tengo dudas de estar al nivel de Brasil, Francia... porque hemos sufrido con Musiala. Hasta el minuto 83 me ha encantado pero pensé que aprovecharíamos una contra. Creo que jugando con el 4-3-3 va a haber partidos que nos pase lo del final, nos vienen mal los partidos de ida y vuelta contra equipos como Inglaterra, Francia, Brasil....”

Manolo Lama: “Le doy un 7. El Mundial ha empezado hoy y demuestra que no puede cometer ningún error, como el que hemos cometido cuando teníamos el partido en nuestra mano. Hemos sido mejores bastante minutos pero no hemos sido capaces de dormir el partido en los últimos 20 minutos. El mejor ha sido Unai Simón. Creo que España va a ser primero y en octavos vamos a jugar contra Croacia porque Marruecos va a ser primera. Podemos estar tranquilos pero no nos podemos volver locos porque al primer hueso no le hemos podido ganar”

Tomás Guasch: “Es un equipo muy convencido con lo que hace, un equipo de autor y que va a competir siempre. Atrás somos muy débiles. Tenemos una serie de virtudes magníficas pero estoy donde estaba. Tampoco hay una selección mucho mejor. Le pongo un notable”

Miguel Rico: “También le pongo un notable. Hay que valorar el partido teniendo en cuenta el anterior y el siguiente. Ha faltado exquisitez en el trato de balón y control al final, pero empatar con Alemania nunca es mal resultado”

Emilio Pérez de Rozas: “Le pongo un 8. Pensaba que era un Barça-Bayern cuando he empezado a ver el partido y ha sido un partidazo. No la veo para ganar el título, es exigir muchísimo a estos jóvenes, pero el Mundial ha empezado hoy y la selección se ha comportado estupendamente, sabe a lo que juega y me ha parecido que el partido ha sido buenísimo”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Santi Cañizares: “Le doy un 8, España tiene personalidad muy definida y no tiene complejos, siempre sale a dominar el juego y lo ha conseguido en los primeros quince minutos muy bien. Hemos visto cosas que nos pueden pasar factura. No estoy de acuerdo con que Unai Simón haya sido el mejor porque ha tenido dos errores graves; ha tenido una gran parada a Musiala”

David Albelda: “Le doy un 8,5, estoy más optimista que vosotros. No veo ninguna selección superior pero tienes que mantener este nivel, que ha sido muy alto”

Antonio Ruiz: “Le doy un 8,5 porque se empata contra una potencia europea”

Maldini: “Doy un 7, como mucho; un notable bajo porque no ha sido capaz de hacer lo que tenía que hacer en el momento final del partido, que era protegerse con el balón; y su problema con los balones cruzados. Ha sido un partido muy igualado”

Siro López: “Le pongo un 8. Si fuésemos italianos diríamos que estamos con los equipos favoritos para ganar el Mundial. Si tengo que destacar a alguien es a Pedri”

Roberto Palomar: “Notable bajo. Creo que a España se le ve como un hueso. Desde la molestia, se pueden hacer grandes cosas y España va a moletar”

¿Debería jugar más Ansu Fati?

Audio





Juanma Castaño: “No creo que en la calle haya un debate de si debe jugar Ansu Fati. Creo que Luis Enrique no le ve a tope”

Guasch: “Yo pregunto por qué no juega más Ansu Fati, que es el mejor delantero de la selección española”

Paco Gonzlaez: “Para las bandas tenemos siete, para 9, tenemos solo a Morata y Ansu Fati podría valer si confía en él; pero hay cinco jugadores por delante y a lo mejor hubiera sido mejor un 9 más”

Maldini: “Luis Enrique dijo que le lleva para ver cómo está”

Albelda: “En las últimas convocatorias llevó a Ansu Fati y no jugó”

Antonio Ruiz: “Hay que buscar detalles residuales porque no se le puede criticar nada a esta selección. Le ponéis pegas a todo”

Lama: “Mientras que ganemos, no va a haber problema, hagamos lo que hagamos. El otro día tropezó Alemania y Gundogan dijo que la mitad de sus compañeros no querían el balón. Aquí, el que raje, ya no vuelve. Los problemas surgen cuando no ganas”

Pérez de Rozas: "Si no setá bien, ¿qué pensarán los tres delanteros que no están entre los 26?"