El Barça, más cerca del título de Liga; en el Tertulión de los domingos

Hablamos en el Tertulión de los domingos de la victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid gracias a un gol de Ferran Torres que deja a los azulgranas con once puntos sobre el Real Madrid, tras su victoria ante el Celta.





Juanma Castaño: “Era el mejor partido para el Atleti porque no tenía presión añadida"

Manolo Lama: “El Atleti ha hecho un buen partido, pero no está a la altura de Barcelona y Real Madrid. El Barça, haciendo un partido discreto en la primera parte y bueno en la segunda, ha ganado. Siempre van a estar muy por detrás de los dos equipos y si supera a uno de los dos será un éxito y, si supera a los dos, será un milagro”

Paco González: “Igualada y fea la primera parte e igualada y entretenida la segunda parte. Este Atleti, para que gane al Madrid o al Barça, tiene que estar muy bien y que el otro está muy mal, pero el Barça, cuando regresa De Jong, ya no está muy mal"

Tomás Guasch: “Xavi es víctima de una locura porque no tiene los jugadores que tuvo Guardiola"

Miguel Rico: “Como partido me ha parecido bastante entretenido, especialmente la segunda parte. Tenía mucho respeto por este partido porque pensaba que si perdía el Barça, se le iba a complicar LaLiga. Con Pedri y De Jong es otro equipo"

Emilio Pérez de Rozas: “Siempre que se tira la moneda al aire con este Barça, sale cara"

Roberto Palomar: “Simeone ha planteado un equipo para ganar el partido. Ha sido un partido entretenido"

Siro López: “Aunque hubiera ganado el Atleti, no me hubiera hecho ninguna ilusión; no van a alcanzar al Barcelona. Nosotros vamos a por lo que vamos, la Champions”

Cañizares: “No me creo que Xavi se avergüence de ganar así porque ganar si encajar gol es bonito para cualquier entrenador. Seguro que le gustaría hacer más goles y más cosas en ataque pero no tiene ni jugadores ni argumentos ofensivos. No entiendo que una buena dinámica de resultados como el Atleti genere tanto optimismo porque va al Camp Nou"

Albelda: “Una cosa es el entorno de cada equipo en función de cómo vayan los dos equipos. Sabía lo difícil que era jugar en ese campo"

Antonio Ruiz: “En la primera parte solo ha habido un equipo, el que ha tirado tres tiros a puerta y un larguero"

¿Volverá Messi al Barcelona?:

Messi llegó este domingo a Barcelona procedente de Paris y estará hasta el martes en la Ciudad Condal. Y mientras que en el minuto 10 del partido ante el Atlético de Madrid, la afición volvió a corear su nombre, continúan los rumores que apuntan a una posible vuelta de la estrella argentina al club azulgrana.

Manolo Lama: “Creo que Messi vuelve porque es una fuente de ingresos, porque no se le puede decir que no hay sitio y porque viendo sus números, ya quisieron tenerlos los delanteros del Barcelona. Este Messi es mejor que todos los delanteros del Barça juntos"

Emilio Pérez de Rozas: “El regreso de Messi es un fracaso del Barcelona porque va a ganar una Liga.Xavi no ha manejado un equipo con Xavi mandando en el vestuario"

Paco González: “Pero eso es el metro, para que venga Messi, alguien tiene que salir. Es un fichaje de corazón. El Madrid ficha a Endrick con 16 años y el Barça piensa en traer a Messi"

Miguel Rico: “Hice el ridículo porque éramos tres los onvencidos de que volvía. Ahora mismo hay tres personas que creen que Messi está haciendo todo lo que puede para volver"

Cañizares: “Para él es mejor negocio volver al Barça que para el Barça contratarle. ¿Creéis que es normal haber pasado por el luto de haber dicho adiós a tu mejor jugador de la historia y que vuelva ahora?"

Albelda: “Rendir como el mejor Messi es difícil y eso va a ser un problema para el entrenador"