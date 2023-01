El partidazo del Bernabéu y el Barça, más líder; en El Tertulión de los domingos

Empezamos el Tertulión hablando del empate del Real Madrid ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu en el mejor partido de los blancos esta temporada pero que no pudo batir a Remiro, el mejor jugador de los donostiarras y que también hicieron un gran encuentro defensivo.

PACO GONZÁLEZ: “Ha sido el mejor partido del Madrid de la temporada y un partidazo de la Real defensiva. Si el Madrid mantiene el nivel, esta semana puede recortar y aspira a todo. Al Madrid le hacía falta salir de la cueva de partidos flojos. Lo de hoy es el primer partido completo jugando y atacando”

“Hace falta un delantero que cuente para Ancelotti”

MANOLO LAMA: “Ha sido un partidazo, dos equipos que no especulan, que van a arriba, que no pierden tiempo. La Real, tirando de cantera, con chavales y sin pegar un pelotazo. El Madrid ha merecido ganar porque ha generado ocasiones”





“Hoy el Madrid ha tenido piernas porque no han jugado juntos Kroos y Modric”

“Vinicius ha sido el mejor jugador del partido, de largo, pero le falta un Haaland. Vinicius es inmenso y buenísimo pero le falta gol”

GUASCH: “La Real no ha merecido perder el partido. Lo que ha hecho me ha conmovido; ha sido maravilloso. Al Madrid no le conviene jugar bien, necesita caos”

ROBERTO PALOMAR: “Camavinga sale como chico para todo y Ceballos es el nuevo socio de todos; tiene un juego cada vez más concreto”.

EMILIO PÉREZ DE ROZAS: “A partir de la final de la Supercopa han pasado partido, el Madrid ha resucitado y el Barcelona sigue jugando horriblemente mal”

MIGUEL RICO: “La Real ha parecido un equipo bien hecho y ambicioso. Si el Madrid hubiera ganado, hubiera estado bien: pero que puntúe la Real es absolutamente justo”

CAÑIZARES: “No creo que sea un buen día para el Madrid hoy porque se le van dos puntos y es la consecuencia de no estar bien el mes pasado. El Madrid tiene que ganar partido”

“Vinicius no ha tenido suerte pero ha definido bien”

ALBELDA: “Aunque hubiera jugado Modric, el partido hubiera ido en la misma línea. El Madrid se ha encontrado bien en el campo”.

SIRO: "Hoy se puede decir que el Madrid ha salido del socavón"

JOSEBA LARRAÑAGA: “Ha sido un ejercicio de supervivencia extra. Ha acabado con dos defensores puros y no sé por qué no ha sido expulsado Nacho”

Melero López no saca la segunda amarilla a Nacho?

Dame razones? pic.twitter.com/xmRjNJDcas — Manolo Lama (@lamacope) January 30, 2023





El Barça gana en Girona y Dembélé se lesiona

Hablamos también de la victoria del Barcelona en Girona en un mal partido de los hombres de Xavi, que ganaron 0-1 con un gol de Pedri. La mala noticia fue la lesion de Dembélé, que sufrió su primera lesión desde la llegada de Xavi al banquillo y que estará un mes de baja.

PACO GONZÁLEZ: “El Barça sale fortalecido porque ha superado tres partidos sin su goleador, pero tendrá un bache y todavía no se ha acabado ni la primera vuelta”.

GUASCH: “El Barça va a llegar a los noventa puntos y hay que ver si el Madrid le aguanta. El día que salga la rua no se acordará nadie del partido ante el Girona”.





ROBERTO PALOMAR: “El Barça repite el patrón de marcar un gol y no controlar el partido, pero solo le han marcado seis goles. Tiene más puntos que juego”

MIGUEL RICO: “El que tiene las cualidades lo tiene que demostrar y sus alternativas no han demostrado estar al nivel, ni Ferran ni Raphinha”

CAÑIZARES: “El Barça está teniendo la virtud de no jugar bien pero mantener la portería a cero”