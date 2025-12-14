La intrahistoria del penalti fallado por Nico Williams

El delantero Iñaki Williams, que este domingo reapareció con el Athletic en Balaídos, no escondió su decepción por la derrota ante el Celta (2-0).

“El partido de hoy ha sido una pena porque ganar suponía mucho para el equipo. Ganar hoy nos mantenía en la pelea por puestos europeos, dar un paso de gigante. Hoy no hemos salido bien, y en la segunda parte hemos tenido esa desconexión que es habitual en nosotros. Hoy era muy importante sumar los tres puntos”, afirmó.

En zona mixta, el atacante dijo “no” saber qué le pasa a su equipo en las segundas partes.

“Parece que el descanso no nos viene bien. Es una lástima porque el equipo estaba jugando muy bien en los últimos partidos, haciendo muy buenos esfuerzos, siendo un Athletic voraz, cargando el área y teniendo una presión tras pérdida muy buena. Hoy no ha sido así. Y cuando nos pasa eso nos cuesta mucho generar”, explicó.

El mayor de los Williams reconoció que su hermano le pidió tirar el penalti que posteriormente detuvo el internacional rumano Ionut Radu.

“Al principio lo he cogido yo, me lo ha pedido porque estaba con confianza. Él venía de hacer unos buenos uno contra uno y se lo he cedido. Al final el que lo tira es el que los falla, esto es parte del fútbol y del aprendizaje. Es verdad que si hubiese marcado el partido podía cambiar porque ya estábamos jugando como un Athletic más reconocible”, aseguró.

A nivel personal, dijo marcharse con la sensación de que ha ido “de menos a más” en el encuentro: “Estar casi dos meses fuera del terreno de juego no es fácil por mucho que hagas con los preparadores físicos porque lo que te da la consistencia física son los partidos. Estoy contento de volver”.