Wolves y Hawks dan la sorpresa e igualan la serie; los Cavaliers dominan la eliminatoria

Los Minnesota Timberwolves, que llegaron a perder por diecinueve puntos en el segundo cuarto (44-25), remontaron el segundo partido de la serie de cuartos de la Conferencia Oeste en Denver ante los Nuggets (114-119) para igualar la eliminatoria a una victoria. Los 'Wolves' consiguieron poco a poco reducir su desventaja ante unos locales que fueron perdiendo fuelle, lo que fue aprovechado por el conjunto de Chris Finch, que sentenció la victoria en el tramo final con un triple y una canasta de dos de Donte DiVincenzo y dos tiros libres de Julius Randle.

Anthony Edwards lideró el capítulo anotador de Minnesota con 30 puntos, con tres triples y diez rebotes incluidos, misma cifra que alcanzó en Denver Jamal Murray, en tanto que su gran figura y finalista al MVP de la temporada regular, el serbio Nikola Jokic, aportó 24, 15 capturas y 8 asistencias. Edwards, no obstante, perdió un balón a falta de 31 segundos para el final y Christian Braun falló un tiro libre, acciones que dejaron a Denver por detrás 114-115 y que permitieron a los Timberwolves llevarse el encuentro.

Un partido que parecía para los Knicks

Los Knicks dilapidaron (107-106) en los dos últimos minutos un partido que habían controlado con solvencia en los 46 anteriores pese a tener, de la mano de Mikal Bridges, la opción de ganar sobre la bocina. CJ McCollum fue el hombre del partido. El '3' de Atlanta firmó 32 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y un tapón, además de anotar 6 de los últimos 8 puntos de los Hawks, que les permitieron asaltar el Madison Square Garden cuando nadie se lo esperaba.

En los Knicks, Brunson volvió a ser el mejor jugador aportando 29 puntos (10 de 26 en tiros de campo), 7 asistencias y 2 rebotes, lo que supuso, aunque en vano, el trigésimo partido de 'playoff' anotando 25 o más puntos. Brunson se echó el equipo a la espalda y se apuntó dos triples consecutivos en los instantes finales en los que los Knicks se quedaron de piedra al ver la remontada de su rival. Gracias a su 'clutch' y a los 2 tiros libres fallados por McCollum, los Knicks gozaron de una vida extra, pero fallaron su bala con el tiro sobre la bocina.

En los Knicks, Josh Hart aportó un doble-doble (15 puntos y 13 rebotes), Karl-Anthony Towns sumó 18 puntos, OG Anunoby 14 puntos, Robinson otros 13 y Bridges, 10. Pero ni con una enorme anotación coral los Knicks pudieron salvar su estrepitoso final.

En los Hawks, Jonathan Kuminga (19), Jalen Johnson (17) y Onyeka Okongwu (15) sobrepasaron los dobles dígitos en anotación. Tras en triunfo con remontada en el Madison Square Garden que igualó el 'playoff', ahora la serie vuela hacia Atlanta para los dos próximos encuentros, con la siguiente cita el jueves en el State Farm Arena.

los cavs dominan

Los Cleveland Cavaliers se volvieron a imponer este lunes a los Toronto Raptors, en esta ocasión por 115-105, y colocaron el 2-0 en su serie de primera ronda del Este en la NBA que ahora se traslada a Canadá. Los Cavaliers fueron arriba en el marcador desde la primera a la última posesión, pero los Raptors mantuvieron el partido ajustado, manteniéndose casi siempre a menos de 10 puntos.

Donovan Mitchell terminó el partido con 30 puntos y James Harden con 28, sumando entre ambos 58 para Cleveland con un 22 de 37 en tiros de campo (59,5 %). Por segunda noche consecutiva, Mitchell y Harden cumplieron la misión encomendada por Kenny Atkinson de controlar y pausar el partido, imponiéndose al ritmo caótico y las transiciones que persigue Toronto. Además de los 58 puntos que sumaron entre Mitchell y Harden, Evan Mobley aportó 25 puntos y 8 rebotes. El pívot perdió este lunes a manos de Victor Wembanyama su condición de 'Defensor del Año' conquistada la temporada pasada.

Para los Raptors, Scottie Barnes firmó 26 puntos y RJ Barrett 22, pero Brandon Ingram se quedó en 7 enteros tras un pobre 3 de 15 (20 %) en tiros de campo. Barnes e Ingram, máximas referencias ofensivas del equipo, se fueron en blanco en el primer cuarto. Raptors y Cavaliers se medirán en Toronto el jueves y el domingo para decidir si la serie se alarga más allá de cuatro partidos. Raptors y Cavaliers se medirán en Toronto el jueves y el domingo para decidir si la serie se alarga más allá de cuatro partidos.