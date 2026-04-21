Wembanyama gana el Defensor del Año por decisión unánime y hace historia en la NBA al convertirse en el más joven en lograrlo

El pívot francés Victor Wembanyama ha sido elegido por primera vez como el 'Defensa del Año' en la NBA. Wembanyama, de los San Antonio Spurs, fue elegido por unanimidad por un jurado de 100 votantes, algo que nunca había ocurrido desde la instauración del premio en la temporada 1982-83. El pívot francés recibió 500 votos, seguido de Chet Holmgren, de los Oklahoma City Thunder (239 votos), y Ausar Thompson, de los Detroit Pistons (60 puntos).

Además, Wembanyama ha reescrito la historia del premio al Jugador Defensivo del Año al conquistar el galardón con solo 22 años, dejando atrás una marca que hasta ahora compartían varios nombres ilustres —como Kawhi Leonard o Jaren Jackson Jr.—, todos ellos ganadores con 23. El francés no solo rompe esa barrera simbólica, sino que se adelanta a toda una generación de especialistas defensivos que habían fijado el listón en esa edad, consolidándose como un caso único por precocidad e impacto en la élite.

Wembanyama, ganador del 'Rookie del Año' en 2024, era el favorito para el 'Defensa del Año' la temporada pasada hasta que cayó lesionado por una trombosis en el hombro. Esta temporada ha firmado 25 puntos y 11,5 rebotes de promedio y ha liderado la liga con 3,1 tapones por partido. El francés es también uno de los finalistas al MVP, junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic.

El pívot francés declaró: "Estoy muy feliz y muy orgulloso de ser el primero en lograrlo de manera unánime", dijo Wembanyama a la cadena NBC. "Se siente increíble". Además, 'Wemby' ha conducido a los Spurs a sus primeros 'playoffs' en siete temporadas tras una excelente campaña con un balance de 62-20. El pasado lunes consiguieron su primera victoria ante los Blazers y aspiran a ganar la NBA.