El viral video de dos internacionales italianos celebrando la victoria de Bosnia, su rival por una plaza en el Mundial

Italia llega lanzada al partido decisivo tras vencer 2-0 a Irlanda del Norte, con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, en la repesca rumbo al Mundial de 2026. La selección azzurra busca dejar atrás una racha muy negativa, ya que acumula dos fases de repesca consecutivas sin lograr el acceso a la Copa del Mundo, una situación impensable para una de las grandes potencias históricas del fútbol. Para conseguir el ansiado billete, Italia deberá superar un último obstáculo: Bosnia. Los balcánicos eliminaron a Gales en la tanda de penalti tras empatar el encuentro en los minutos finales gracias a un gol de Edin Dzeko.

Y sobre esa tanda, se ha hecho viral en las redes sociales un vídeo emitido por la RAI (televisión italiana). En él, los internacionales Federico Dimarco y Guglielmo Vicario aparecen viendo el lanzamiento decisivo de Alajbegovic y celebrando la victoria de Bosnia ante Gales. Una imagen que ha generado polémica y debate entre aficionados y analistas, al interpretarse como un posible exceso de confianza o incluso cierto menosprecio hacia su próximo rival. Y más teniendo en cuenta que la azzurra se ha quedado fuera de los dos últimos Mundiales ante dos selecciones a priori menores: Suecia y Macedonia del Norte.

El partido decisivo, en el que Italia no lo tendrá nada fácil, se disputará el martes 31 de marzo a las 20:45 en la ciudad de Zenica, en Bosnia. Italia tendrá que sobrevivir al infierno que le espera en el Bilino Polje, un pequeño recinto de apenas 15.000 espectadores y que estará lleno a reventar para alentar a los suyos.