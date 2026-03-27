El Barça enciende las alarmas con Raphinha

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, comentó este jueves que a Raphinha "le molestó un poco el músculo al final del primer tiempo", por lo que tuvieron que cambiarlo en el encuentro amistoso que Brasil perdió 1-2 ante Francia en el Gillette Stadium de Massachusetts (Estados Unidos) durante la última ventana FIFA antes del Mundial.

"Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el músculo y yo creo que lo van a evaluar mañana", apuntó el técnico italiano preguntado por el estado físico de una de las estrellas de su equipo, que solo pudo disputar 45 minutos.

En el Barcelona están muy pendientes de las pruebas médicas que pasará este viernes en Estados Unidos su futbolista. Raphinha sufrió un pinchazo en el muslo de la pierna derecha y hay preocupación porque podría tener afectada la misma zona que le dejó KO dos meses, con el plus de haber sufrido dos recaídas. Si hay lesión se perdería los cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid y el derbi liguero contra el Espanyol.