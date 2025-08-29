Yeremy pino y denis suárez se van y llega oluwayesi

El extremo internacional español Yeremy Pino ha sido traspasado por el Villarreal al Crystal Palace inglés, según ha informado el club castellonense en un comunicado. Tras casi diez años en el club castellonense, el jugador canario militará las próximas cinco temporadas en la Premier, tras haber sido traspasado por una cantidad que ronda los 30 millones de euros más variables, siendo así una de las ventas más caras de la historia del Villarreal.

El futbolista había arrancado la temporada como titular, tras haber superado una lesión de rodilla el año pasado y habiendo regresado en la recta final de la temporada anterior. De la mano de Unai Emery se asentó en la primera plantilla, siendo importante en la temporada 20-21, en la que se alcanzó el título de la Europa League. Tras cinco temporadas en el primer equipo, Yeremy Pino deja el Villarreal tras haber jugado 170 encuentros oficiales, en los que marcó veintidós goles y dio veintitrés asistencias de gol.

El Deportivo Alavés ha fichado a Denis Suárez hasta 2027, después de que el Villarreal CF haya llegado a un acuerdo con el jugador para la rescisión de su contrato. A lo largo de su carrera acumula más de 250 partidos en Primera División, además de contar con experiencia en competiciones europeas. Ha levantado seis títulos de campeón, entre Liga, Copa del Rey y una Europa League.

El Villarreal CF y el Minnesota United han alcanzado un acuerdo de traspaso por Tani Oluwaseyi, que jugará como groguet las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2030. A sus 25 años, tiene experiencia en el fútbol estadounidense, donde ha firmado impresionantes firmas. En sus 50 encuentros en la MLS con el Minnesota United FC, ha marcado un total de 18 goles y ha repartido 13 asistencias. Nacionalizado canadiense ha disputado 15 encuentros con esta selección marcando dos goles.

Resto de mercado

El Elche está muy cerca de conseguir firmar al extremo marroquí Ziyech. Según informa Deportes COPE Elche, el club estaría ultimando los detalles del contrato de un futbolista que ha pasado por Ajax y Chelsea y que se encontraba sin equipo tras acabar su vinculación con el Al-Duhail catarí.

El Real Oviedo ha cerrado la cesión de David Carmo, central propiedad del Nottingham Forest que se convierte en el undécimo fichaje del club azul en su regreso a Primera División. Defensa central de 26 años, Carmo es portugués y, a su vez, internacional absoluto con la selección de Angola. Aunque tiene contrato con el Nottingham hasta 2029 tras firmar por el club inglés en el verano de 2024, estos últimos dos cursos los jugó en el Olympiacos griego.

El defensor internacional César Azpilicueta ha llegado este viernes a la capital andaluza para pasar el reconocimiento médico previo a su fichaje como agente libre por el Sevilla, con el que se comprometerá por una temporada con opción a una segunda. Azpilicueta, que el jueves cumplió 36 años y que hasta junio militó en el Atlético de Madrid, se convertirá en el tercer refuerzo a coste cero que incorpora este verano el Sevilla, que con anterioridad fichó al lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo (Toulouse) y al atacante Alfon González (Celta).