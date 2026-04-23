El videomarcador del Estadio de Vallecas se estropea y el Rayo dispone de un marcador provisional "simple" para cubrir el partido ante el Espanyol

En los instantes previos al partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Espanyol, el micrófono inalámbrico de 'Tiempo de Juego' en el Estadio de Vallecas, Carlos Ganga, ha informado de una curiosa novedad en las instalaciones. El videomarcador tradicional del estadio se encuentra fuera de servicio, obligando al club a buscar una solución de urgencia para el encuentro.

Un marcador 'simple' para Primera

Según ha contado el periodista en el programa conducido por Heri Frade, el club ha instalado un pequeño videomarcador alternativo en el fondo donde no hay grada. La nueva pantalla ha sido descrita como "un marcador simple", que se limita a mostrar los nombres de los equipos, el resultado y el tiempo, "todo en el mismo color".

La valoración de esta solución improvisada no ha sido positiva. Ganga ha calificado la situación como impropia de la máxima categoría del fútbol español, afirmando que "no hace justicia en absoluto a la primera división", después de calificar el videomarcador original como "lamentable", ya que "apenas funciona y apenas se ve".

Durante la retransmisión, ha surgido la duda sobre si el nuevo dispositivo era realmente nuevo o una versión antigua reutilizada. "Igual es el viejo que había, que lo han resucitado", ha sugerido Heri Frade. Sin embargo, el reportero a pie de campo, Carlos Ganga, ha señalado que le veía "pinta de nuevecillo", aunque ha reiterado su simpleza.