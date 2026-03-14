Victoria del Racing para ser más líder y hundir un poco más a la Cultural

Un doblete de Andrés Martín, el último gol para deshacer el empate en el tramo final del partido, refuerza al Racing de Santander como líder sólido y destacado de la categoría en busca del ascenso directo a Primera División cuando faltann doce jornadas.

Los santanderinos han derrotado (1-2) a una Cultural Leonesa que no ha reaccionado con el cambio de entrenador: tres derrotas de tres partidos con Rubén de la Barrera en el banquillo, los últimos doce sin ganar y anclada en los puestos de descenso.

La puesta en escena de los leoneses fue prometedora con líneas muy juntas incomodando el juego combinativo de un Racing que no encontraba espacios ante una Cultural bien posicionada y que no pasaba por apuros.

Los locales incluso se acercaron con cierto peligro sobre el portal de Jokin Ezkieta, con un disparo inocente de Thiago Ojeda, instantes antes de que el máximo goleador de LaLiga Hypermotion, Andrés Martín, ya avisara con un remate desviado que quería convertirse en protagonista del choque.

La Cultural se mostraba voluntariosa aunque poco a poco el Racing fue creciendo en confianza y encontrando las costuras en la medular, hasta que en una salida a la contra conducida por Íñigo Vicente los visitantes marcaron por medio del georgiano Guiliashvili, pero el tanto no subió al marcador a instancias del videoarbitraje.

El partido ya era otro con un equipo local más desorganizado, lo que aprovechó su rival para, en otra contra volver por banda izquierda a encontrar un pasillo con el centro de Peio Canales, que dejó pasar con mucha inteligencia Guliashvili, para que Martín ya no perdonara y colocara el balón en la escuadra (0-1) en el minuto 38.

El gol dio más confianza al equipo cántabro que pudo encarrilar el partido al borde del descanso con una galopada del propio Martín, que buscó el palo largo en lugar de aprovechar la llegada de Guliashvili.

El arranque de segunda mitad mostró claras las intenciones visitantes de intentar ensanchar la brecha, con dos llegadas culminadas en goles de sus dos delanteros finalmente anuladas por previa posición de fuera de juego.

El equipo de José Alberto se hizo dueño y señor del balón ante una Cultural acobardada, superada y que había buscado voltear el juego con un doble cambio tras el paso por vestuarios con la entrada de nuevos atacantes: Rafa Tresaco y Diego Collado.

De una acción de ambos con balón filtrado del primero sobre el segundo, Collado se encontró en boca de gol a Iván Calero que remachó para el empate (1-1) superado el cuarto de hora de juego de la segunda mitad.

El tanto envalentonó al conjunto de Rubén de la Barrera que multiplicó su confianza en un partido que, por momentos, se rompió y se convirtió en un toma y daca sin un dominador claro, con un Racing que con un triple cambio quiso refrescar su equipo variando a los laterales y buscando la verticalidad de Suleiman en banda.

La Cultural llevaba la iniciativa con acercamientos peligrosos pero en una mala cobertura Íñigo Vicente encontró a Andrés Martín para ajusticiar con un remate cruzado ante Badía y poner el definitivo 1-2 en el tramo final.

ficha del partido

Cultural Leonesa: Badía; Víctor García (Sobrino, M. 91), Rodri, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda (Homam, M. 91), Diallo (Maestre, M. 55); Iván Calero, Chacón, Víctor Moreno (Tresaco, M. 46) y Manu Justo (Collado, M. 46).

Real Racing Club Santander: Ezkieta; Javi Castro (Sangalli, M. 64), Manu Hernando, Facu, Mario García (Suleiman, M. 64); Gonzalo Puerta, Damián (Maguette, M. 77); Andrés, Peio Canales, Íñigo Vicente (Mata, M. 88) y Guliashvili (Salinas, M. 64).

Árbitro: Andrés Fuentes (comité valenciano). Amonestó a Víctor García (M. 45), Barzic (M. 76), Thiago Ojeda (M. 87) por la Cultural Leonesa; y a Andrés Martín (M. 87) por el Racing.

Goles: 0-1, Andrés Martín (M. 38); 1-1, Iván Calero (M. 56); 1-2, Andrés Martín (M. 83)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Reino de León ante 11.251 espectadores con la presencia de más de 1.200 aficionados del Racing.