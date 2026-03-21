Valverde explica los motivos de su marcha del Athletic: "Ya venía meditando desde hace tiempo"

Ernesto Valverde desveló que la decisión de no seguir en el Athletic Club la próxima temporada, que confirmó el viernes, "no es reciente, ni siquiera de hace pocos meses, sino de bastante tiempo atrás".

"Hacerlo público ahora responde más a una coyuntura del club. Al final de este año va a haber elecciones y estamos en un proceso en el que los que están o los que quieran estar tienen que buscar un entrenador. Y como no iba a ser yo lo anuncié para facilitar esa situación", explicó Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo en San Mamés frente al Real Betis.

El técnico comentó además que la pasada semana habló de este asunto con el director general del Athletic, Jon Berasategi, y con el director de fútbol, Mikel González.

"El presidente -Jon Uriarte- no estaba y lo hable con él esta semana, pero era una cosa que ya iba encaminada", añadió Valverde quien trató de no profundizar demasiado en esta cuestión porque "quedan diez partidos por delante" y quiere "terminar la temporada con buena cara".

"Hay objetivos que todavía podemos alcanzar y también no queremos tener sustos. Llevo casi 500 partidos con el Athletic y tengo la sensación de que los más importantes van a ser estos diez. No sé por qué. No es el momento de hacer un balance porque mucha gente tiende a pasar página y empezar con la siguiente cuando todavía no has terminado el libro", reflexionó.

"Es una decisión tomada reflexivamente desde hace tiempo. Evidentemente hay una connotación especial para mí porque es el Athletic, también llevo mucho tiempo aquí, un ciclo de cuatro años... Una serie de circunstancias en las que ahora no me apetece mucho entrar y que corresponden a un análisis de otro tiempo", agregó.

"Ahora tenemos una necesidad perentoria de sumar puntos independientemente del anuncio que surgió ayer", apostilló Valverde quien en este contexto evitó valorar la figura de Andoni Iraola, leyenda del Athletic y técnico del Bournemouth, que es el nombre que suena con más fuerza en Bilbao como su posible sucesor.

"Es ahondar más en lo mismo y es lo que trato de evitar. Que yo haga algún comentario sobre Andoni, que obviamente será todo positivo, pues ahondará más en eso. Así que ya lo hablaremos más adelante", zanjó.