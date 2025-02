El Valladolid emite un comunicado para desmentir que el equipo se peleara tras caer goleado en La Cerámica

El Real Valladolid ha emitido en la noche de este martes un comunicado que desmiente un detalle del que informa el diario AS, que cuenta que los jugadores del equipo pucelano se pelearon en el vestuario tras la dolorosa derrota sufrida por 5-1 en LaLiga frente al Villarreal el pasado fin de semana.

"Ante la información vertida en la tarde de hoy, el Real Valladolid quiere negar categóricamente que tras el partido ante el Villarreal CF se produjera una pelea en el vestuario del Estadio de la Cerámica. Sí hubo una fuerte discusión, algo lógico y entendible en el marco de una derrota tan dolorosa y una trayectoria negativa, pero en ningún caso se produjo una agresión física", dice el escueto comunicado del club vallisoletano.

Paco González, cuando contó la noticia en Tiempo de Juego, valoró que, en cualquier caso, "si hubo una fuerte discusión" sería "algo lógico y entendible en el marco de una derrota tan dolorosa y en la trayectoria negativa".

"A mí si hay discusión o pelea no me parece una mala noticia, me parece por lo tanto que ese vestuario está dolido y está vivo. Si no se pegan mejor. Y si no se insultan, mejor. Pero si hay tensión tampoco pasa nada, lo que importa es que luego se calmen y se vuelvan a unir. Ya está", finalizó.