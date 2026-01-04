El Cádiz rescata un punto en Riazor y prolonga el estado de crisis en el Dépor

Un golazo del georgiano Iuri Tabatadze a falta de cinco minutos permitió este domingo al Cádiz rescatar un punto en Riazor, donde el Deportivo alargó sus dudas con su cuarto partido sin vencer, en el debut de los fichajes invernales Álvaro Fernández y Adriá Altimira.

El técnico deportivista, Antonio Hidalgo, sorprendió de inicio con la titularidad del portero Álvaro Fernández. A Germán Parreño, su elección hasta la llegada del exguardameta del Sevilla en este mercado invernal, no le valió de nada su gran rendimiento durante los primeros meses de competición.

La otra novedad, esperada por la inactividad de Ximo Navarro, fue la presencia de Adrià Altimira en el lateral derecho. Con el exfutbolista del Villarreal en el costado, el belga Lucas Noubi regresó al centro de la defensa para formar pareja con Miguel Loureiro.

El Dépor entró bien al partido y el tempranero tanto de David Mella pareció allanarle el camino hacia la victoria. Pero un desajuste defensivo en una acción a balón parado del Cádiz condenó al equipo de Hidalgo. Jorge Moreno igualó el duelo en el ecuador del primer acto.

La alegría, no obstante, apenas le duró tres minutos al conjunto gaditano. Un disparo desde la frontal de Diego Villares tocó en un defensor amarillo y acabó en el fondo de la portería de Víctor Aznar, que evitó el 3-1 con una espectacular parada al remate de Loureiro al filo del descanso.

Gaizka Garitano movió ficha en el inicio del segundo tiempo. El entrenador del Cádiz hizo debutar al extremo Antoñito Cordero, uno de sus refuerzos invernales. El ex futbolista del Newcastle ofreció buenos minutos, pero fue Víctor Aznar el que se lució de nuevo con una estirada a la picada de Stoichkov (min.58).

El Cádiz tenía el balón y el Dépor amenazaba al contraataque. Garitano agitó su once con tres cambios, pero su equipo continuó sin generar peligro. Hasta que en el minuto 85 el georgiano Iuri Tabatadze encaró a Dani Barcia y sacó un potente disparo para rescatar un punto de oro para los suyos.

FICHA DEL PARTIDO

2 - Deportivo: Álvaro Fernández, Altimira, Noubi, Loureiro, Quagliata; Mella (Patiño, min.71), Diego Villares, Mario Soriano, Luismi Cruz; Yeremay y Stoichkov (Bil, min.81).

2 - Cádiz: Víctor Aznar; Juan Díaz, Jorge Moreno, Iker Recio, Mario Climent; De la Rosa (Roger, min.67), Ortuño (Álex Fernández, min.67), Diakité, Brian Ocampo (Antoñito Cordero, min.51); Álvaro García Pascual y Dawda Camara (Tabatadze, min.67)Goles: 1-0, min.7: Mella. 1-1, min.22: Jorge Moreno. 2-1, min.25: Diego Villares. 2-2, min.85: Tabatadze.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (Comité murciano). Mostró tarjeta amarilla a Mario Soriano (min.21), Mella (min.33) y Quagliata (min.73) y Loureiro (min.89) por parte del Deportivo, y a Brian Ocampo (min.45) y Climent (min.74) y Álvaro García Pascual (min.94) por parte del Cádiz.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Riazor ante 23.453 espectadores