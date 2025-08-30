COPE
El vacile del Valencia al Getafe en redes sociales que no ha gustado a la afición azulona: "Mira la clasificación"

La cuenta oficial che en TikTok ha publicado un polémico vídeo después del 3-0 de este viernes en Mestalla. Lo cierto es que en LaLiga los azulones tienen dos puntos más.

El Getafe perdió por 3-0 en su visita al Valencia CF, con goles de Mouctar Diakhaby, de Arnaut Danjuma y de Hugo Duro para los 'ches' este viernes. Un resultado que supuso la primera victoria de la temporada para los locales y el primer tropiezo de la misma para los de José Bordalás. Un encuentro muy competido que se resolvió en tres fallos de los madrileños.

Este sábado, horas después del partido, la cuenta oficial de la red social TikTok del Valencia ha subido un polémico vídeo en el que vacilaba al Getafe. Todo ello con un vídeo de un parque temático en el que los personajes de Nintendo Mario y Luigi son los protagonistas. Mario al que sitúan con su escudo echa a andar mientras Luigi, el Getafe, se tropieza con un elemento decorativo en el que colocan el marcador y se cae al suelo.

Una publicación que no ha gustado nada a la afición del Getafe que le ha recordado a los ches que miraran la clasificación y vieran dónde están situados ambos equipos. Y es que lo cierto es que el Getafe está dos puntos y varios puestos por encima del Valencia pese a la derrota de este viernes en Mestalla. Y eso que los azulones solo cuentan con 15 futbolistas inscritos y han disputado las tres primeras jornadas fuera del Coliseum.

