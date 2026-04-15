Raphinha pide disculpas por su gesto hacia la afición del Atlético: "No se corresponde con mis valores ni con mi carácter"

El jugador brasileño del FC Barcelona, Raphinha, aunque no pudo jugar con su equipo en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano al estar lesionado, quiso acompañar a sus compañeros y viajó a Madrid para estar con ellos.

Después del encuentro, y tras confirmarse la eliminación del conjunto blaugrana, Raphinha fue noticia por dos asuntos. Por un lado, en declaraciones a medios brasileño en la zona mixta, aseguró que el árbitro, el francés Clement Turpin, les había "robado", en referencia a la expulsión de Eric García, al posible penalti sobre Fermín de Musso que no fue señalado y al penalti no pitado de Llorente sobre Dani Olmo.

Y por otro lado, el brasileño también dejó una de las imágenes del choque al dirigirse a la afición colchonera con un gesto captado por las cámaras de DAZN donde se le ve diciéndoles que a la siguiente eliminatoria iban a quedar eliminados.

En respuesta a esa publicación, Raphinha ha querido pedir disculpas: "Pido disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni con mi carácter. Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto".

Raphinha pide disculpas

En relación a sus críticas arbitrales, el brasileño no se ha pronunciado y podría exponerse a una sanción por parte de UEFA.