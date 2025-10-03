Tüchel deja fuera a Bellingham y tiene que negar que tenga problemas con él: "No ha acabado un partido completo"

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham se quedó fuera de la convocatoria de la selección de Inglaterra para el encuentro amistoso ante Gales, el 9 de octubre, y el de clasificación al Mundial 2026 ante Letonia, el día 14.

Bellingham ya se perdió la concentración del combinado inglés en el parón internacional del mes de septiembre, ya que seguía recuperándose de su operación del hombro de este verano. Ahora, el seleccionador del equipo inglés, Thomas Tuchel, tampoco incluye al centrocampista en su convocatoria, pese a que ya ha participado en cuatro encuentros con el Real Madrid, aunque solo fue titular en uno de ellos.

El extremo del Arsenal Bukayo Saka regresó a la convocatoria tras perderse los partidos internacionales de septiembre por un problema en los isquiotibiales, pero Cole Palmer (Chelsea), Noni Madueke (Arsenal) y Tino Livramento (Newcastle) se quedaron fuera por lesión. Tampoco incluyó a Jack Grealish (Everton) ni a Phil Foden (Manchester City).

"Sólo habían pasado tres semanas desde la última concentración, la última victoria y la última actuación, así que la pregunta era por qué no traer al mismo grupo, porque ellos marcaron la pauta", explicó Tuchel sobre su decisión para elaborar la lista de 24 futbolistas. Además, negó tener un problema personal con Jude Bellingham, al que no ha convocado para los próximos partidos, y aseguró que son un mejor equipo con él.

El técnico alemán llamó a la prudencia con el estado físico del jugador del Real Madrid que, tras someterse a una operación de hombro en verano, solo ha sido titular en un encuentro con el equipo de Xabi Alonso, el pasado sábado contra el Atlético de Madrid. "No, no hay ningún problema con él, ni con Phil Foden ni con Jack Grealish", dijo Tuchel. "Jude siempre se merece estar aquí, pero aún no ha recuperado su nivel en el Real Madrid, no ha acabado un partido completo. Él quería que le convocara, le llamé".

Tuchel tuvo un problema con Bellingham cuando aseguró que a su madre le parecía que tenía un "carácter repulsivo" sobre el terreno de juego, pero el alemán confirmó que esto no ha afectado a su relación y a contó que le pidió disculpas en su día. "¿Creo que somos un equipo más fuerte con Jude? Sí. ¿Es uno de los mejores jugadores del mundo en el centro del campo? Sí. Pero, ¿qué pasaría si Jude o Cole Palmer se lesionan antes del Mundial? Tneemos que encontrar soluciones como en la última convocatoria. Nunca puedes depender de un jugador porque va a haber lesiones".

EFE Bellingham (Real Madrid) pelea con Giuliano (Atlético de Madrid) en el derbi del pasado sábado

Curiosamente, esta misma semana Bellingham fue elegido mejor jugador de Inglaterra por los aficionados, sucediendo a Cole Palmer en el premio y quedando por delante de Declan Rice y Harry Kane. Bellingham ha sido el segundo jugador en ganar este galardón sin jugar en un equipo inglés desde que Owen Hargreaves lo lograra en 2006 estando en el Bayern Múnich.