El tremendo enfado de Manolo Lama con el 'regalo' de Unai Simón a Brasil: "¡Esta es otra!"

Cuando la primera parte parecía más o menos controlada por la selección española en el partido de fútbol amistoso que este martes jugó frente a Brasil en el Santiago Bernabéu, llegó el primer tanto del equipo carioca a pocos minutos del descanso.

La jugada no pudo ser más desafortunada: balón sin peligro hacia atrás para Unai Simón, que golpea en corto regalándole el esférico a Rodrygo, a pocos metros del cancerbero español, y el delantero brasileño supera al portero español con una vaselina bien ejecutada.

El marcador pasó de 2-0 a 2-1. La narración del gol de Rodrygo en Tiempo de Juego no pudo ser más significativa del enfado que causó la acción desafortunada de Unai Simón, pese a tratarse de un partido amistoso.

ESCUCHA LA NARRACIÓN DE MANOLO LAMA EN TIEMPO DE JUEGO DEL PRIMER GOL DE BRASIL ANTE ESPAÑA

Audio





Manolo Lama no pudo contener su enfado por el error de Unai Simón

Lama fue muy contundente con Unai Simón, ya que no es la primera vez que el portero internacional del Athletic Club comete errores similares con su club.

"Unai Simón hace gilipolleces en todos los partidos. Y esto es otra gilipollez. ¡Qué balón ha regalado! ¡Madre mía, qué cagada de Unai Simón!", exclamaba Lama mientras Tomás Guasch se preguntaba: "¿Pero qué es esta broma? ¿Esto qué sentido tiene?"

LAMA SIGUIÓ CON SU ANÁLISIS DEL ERROR DE UNAI SIMÓN QUE PROPICIÓ EL GOL DE RODRYGO

Audio

"No ha regalado ninguna que haya acabado en gol, pero ha regalado muchas como esta", continuaba Lama con el análisis de la jugada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No se puede jugar al fútbol y regalar este gol. Estoy muy cabreado. Con 2-0 no puedes cometerlo", insistía. "Te hace un jugadón Vinicius que se va de cinco pues vale. Pero no lo puedes regalar, es que no puedes. ¡Es increíble, macho!".

Manolo Lama contabilizó esta temporada seis errores "claros de salida de balón" esta temporada con el Athletic Club. Pedro Martín corroboró que ningún error de Unai Simón en salida de balón terminó en gol del equipo rival.

"El problema", valoró Julio Maldonado 'Maldini', "es que esto en la Eurocopa te cuesta muy caro".