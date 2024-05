Tras el NO del Milán, Lopetegui encuentra nuevo equipo en la Premier League

Julen Lopetegui ha sido anunciado este jueves como nuevo técnico del West Ham United, en la que será su segunda aventura en la Premier League tras salvar al Wolverhampton Wanderers en la temporada 2022-2023. El técnico español, sin trabajo desde que abandonara por su propia iniciativa el Wolves en el verano pasado, sustituye en el club del este de Londres a David Moyes, que había estado cinco años en el cargo, clasificó a los 'Hammers' tres años seguidos a Europa y les hizo campeones de la Conference League.

Lopetegui firmó dos años de contrato con opción a un tercero, por lo que acabaría su vinculación en 2026 o 2027. Desde su salida del Wolves, impulsada por la falta de inversión por parte del club y la venta de futbolistas importantes, la intención de Lopetegui siempre había sido la de continuar en la Premier League y mantuvo conversaciones con el Nottingham Forest antes de que estos ficharan a Nuno Espirito Santo.

Say hello to the new Head Coach of West Ham United ??? Welcome to London, Julen Lopetegui! ?? pic.twitter.com/2aCO0pY3Km

Con pasado en las categorías inferiores de la selección española, en el Oporto, Sevilla, con quienes ganó una Europa League, Real Madrid y selección española, Lopetegui recogerá un West Ham con aspiraciones europeas, aunque no disputará competición continental la temporada que viene, y sobre todo la necesidad de implantar un estilo de juego que se aleje del conservadurismo de Moyes que tanto ha hartado a la afición y que ha desembocado en goleadas como la que recibió esta temporada en el London Stadium por 0-6 por parte del Arsenal.

La contratación de Lopetegui llevaba acordada varias semanas, pero no se ha hecho oficial hasta que la Premier estuviera acabada para respetar la marcha de Moyes. Con la llegada de Lopetegui a la Premier, son cinco los entrenadores españoles en la competición; Mikel Arteta, en el Arsenal, Pep Guardiola, en el Manchester City, Andoni Iraola, en el Bournemouth, y Unai Emery, en el Aston Villa. Lopetegui, además, se convertirá en el primer entrenador español en dirigir al West Ham.

“I feel very happy to be part of the future of this big Club”



Listen to Lopetegui’s first words as Head Coach of West Ham United ???