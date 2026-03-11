El Toulouse sale en defensa de su jugadora al ser acusada de realizar un gesto nazi al celebrar un gol

La polémica en torno a la celebración de la jugadora del Toulouse FC Féminines, Louna Lapassouse, ha generado un intenso debate en redes sociales durante las últimas horas en Francia.

Todo comenzó tras un gol marcado por la joven atacante en un partido de la Seconde Ligue, Segunda División femenina francesa. Lapassouse realizó su celebración habitual: un gesto con las manos que forma sus iniciales (L y L o similar).

Sin embargo, algunas cuentas en X, antigua Twitter, interpretaron maliciosamente el gesto, comparándolo con un saludo nazi o similar, lo que desató acusaciones graves de apología o simbolismo extremista contra la jugadora.

Por ello, el Toulouse FC respondió a mediodía de este miércoles con un comunicado oficial en su cuenta de X, condenando con firmeza las interpretaciones malintencionadas

"Estamos consternados al descubrir la vergonzosa explotación que rodea la celebración de nuestra jugadora Louna Lapassouse. Este gesto, que lleva haciendo muchos años, simplemente representa sus iniciales. Las interpretaciones maliciosas que circulan son falsas y constituyen una polémica indigna. El Toulouse FC condena firmemente estas acusaciones y reitera su compromiso constante e inequívoco contra cualquier forma de discriminación".