Toni Freixa, a los árbitros tras sus explicaciones sobre el pisotón de Gerard Martín a Almada: "Una duda, ¿sois así de malos?"

Una duda: ¿sois así de malos o es que la presión mediática se os hace irresistible?", se pregunta Toni Freixa tras escuchar las explicaciones que el CTA ha dado sobre la polémica acción arbitral del pisotón de Gerard Martín a Almada durante el pasado Atlético de Madrid - Barcelona, en LaLiga.

En la jugada, según el Comité, se produce una disputa por un 'balón dividido, claramente alcanzable para ambos futbolistas'. Aunque el jugador del Barça toca primero la pelota, en la continuación de su acción 'impacta con los tacos en la parte lateral de la pierna del adversario'. Para el CTA, esto se encuadra en 'juego brusco grave' y la sanción correcta debe ser tarjeta roja, sin que tenga relevancia quién toca primero el esférico.

Por este motivo, el CTA considera que el árbitro acertó inicialmente al mostrar la roja directa y que la intervención del VAR fue un error. 'El VAR no debió intervenir', sentencia el CTA, ya que 'la recomendación de revisión indujo a una modificación incorrecta de una acción bien valorada en directo', por lo que el colegiado 'debió mantenerse en su decisión inicial'.

En consecuencia, el exdirectivo del Barcelona y actual comentarista de El Partidazo de COPE, Toni Freixa, fue muy duro con el colectivo arbitral, tal como expresó en sus redes sociales: "Decir que en la acción de Gerard Martín el balón “está en disputa” demuestra que no habéis jugado ni a las chapas. Almada no tiene ni una sola opción de jugarlo. Ya que estamos, una duda: ¿sois así de malos o es que la presión mediática se os hace irresistible?"