Tomás Guasch ve más allá de Mbappé para hablar de los problemas en el Real Madrid: "El Bernabéu lo va a dejar claro"

Tomás Guasch se ha pasado este viernes por #TiempodeAnálisis para hablar de la actualidad en el mundo del deporte, en una semana marcada por la derrota del Real Madrid en Anfield ante el Liverpool por 2-0, la cual deja muy tocado al equipo de Carlo Ancelotti en la Liga de Campeones y donde dejó muy señalado al delantero francés Kylian Mbappé por su gris partido, acentuado por su fallo en un penalti que hubiera supuesto el 1-1 provisional.

EFE Jude Bellingham y Kylian Mbappe, en el encuentro ante el Liverpool

VUELTA AL BERNABÉU

Este domingo el Real Madrid volverá al Bernabéu tras la derrota en Anfield y así ve Guasch este encuentro ante el Getafe: "Pues va a ser parecido a lo del PSOE en Sevilla. Aclamación popular. Todos con Pedro, todos con Kylian. No está bien. Pero es indudable que el madridismo sabe perfectamente que él no es el problema del equipo. El problema del equipo es un mal inicio de temporada. Es una sucesión de lesiones, una detrás de otra. No hay manera de tener a los mejores. Será mucho más difícil conseguir una regularidad, pero vamos, de esto a hacer que el Madrid está como está por Kylian Mbappé me parece una chorrada y el Bernabéu lo va a dejar claro en el próximo partido de Liga".

EFE Kylian Mbappé celebra su gol contra el Leganés con Vinicius y Güler.

Para este partido ante el Getafe, Mbappé finalmente sí que va a poder estar después de que terminara tocado el partido ante el Liverpool.

Ancelotti también podrá contar con Bellingham y con Brahim, que también terminaron con molestias el duelo en Anfield. Además de ellos, Rodrygo también podría formar parte de la convocatoria después de haber entrenado con normalidad este viernes con el resto de sus compañeros. Por tanto, seis son las bajas de Ancelotti para este partido: Militao, Carvajal, Tchoaumeni, Camavinga, Alaba y Vinicius.

El Getafe llega a este partido cargado de moral tras su victoria ante el Valladolid (2-0) y después de haber eliminado al Manises en la primera ronda de la Copa del Rey.

PREMIOS THE BEST

Durante las últimas horas se han conocido los nominados al premio The Best, donde destaca la presencia de Leo Messi: "Eliminado el equipo en la primera eliminatoria, no recuerdo ni el rival. Vamos, que no va a ser campeón de la liga de su país. Yo acuñé una de mis frases favoritas. No se puede discutir un premio a Messi, pero sí la presencia en una lista de los mejores en el año 2024. Echo de menos a Cristiano, ¿es mucho peor la liga árabe que la americana? Está haciendo millones de goles".

"El último que aparece es Vinicius, pero no es por orden alfabético, porque el cuarto es Wirtz, el pupilo de Xavi Alonso. Casi lo dejan fuera. Bueno, si Messi es el The Best del año, el premio se lo deberían dar el 28 de diciembre, Día de los Inocentes", ironizó Guasch sobre el asunto.

ELECCIONES A LA RFEF

Por último, Guasch habló de las elecciones a la RFEF donde se conoció que Pedro Rocha no podrá presentarse y el gran favorito para sucederle es Rafael Louzán, tal y como informó este jueves nuestro compañero Isaac Fouto.

"Oiga, ¿por qué hay elecciones? Si las territoriales se ponen de acuerdo, no ganará más que el suyo. Avalado además por Tebas, Aganzo, Cantalejo, todos los que forman parte de este tinglao. Es una pérdida de tiempo. Es imposible la regeneración", analizó Guasch.

"Por tanto, queridos, Mbappé, Messi y lo que venga de ahí. El fútbol es una coña, el español especialmente", concluye el comentarista de Tiempo de Juego su vídeo.

