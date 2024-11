Rafael Louzán será el próximo presidente de la RFEF

Pedro Rocha ha recibido este jueves un último revés de la justicia española. El expresidente de la Junta Gestora que dirigió la RFEF tras la salida de Luis Rubiales por el ‘caso Jenni Hermoso’, no podrá presentarse a los comicios de este 16 de diciembre tal y como ha confirmado la Audiencia Nacional.

Esta ha desestimado el último de los recursos interpuestos por el extremeño contra la inhabilitación de dos años que le fue impuesta por el TAD por haberse extralimitado en sus funciones como presidente y haber cesado al anterior secretario general, Andreu Camps.

EFE El expresidente de la Comisión Gestora de la RFEF, Pedro Rocha.

Una vez conocida esta noticia, según ha contado Isaac Fouto, el principal candidato a los comicios y el que con casi seguridad va a ser elegido como presidente de la RFEF, será el gallego Rafael Louzán. Louzan cuenta con el apoyo de la mayoría de las territoriales y los avales suficientes para liderar la Federación.

Ha sido muy respetuoso con Pedro Rocha durante toda su batalla judicial para conseguir que se revocara su inhabilitación, pero una vez perdida, ha telefoneado al expresidente de la Gestora para comunicarle su intención de presentarse a las elecciones en su lugar. Reúne prácticamente el apoyo de todas las territoriales porque Gomar, el presidente de la Valenciana, también quería concurrir, pero no ha conseguido el visto bueno del resto. Algo que él si.

El problema de Louzán viene porque fue condenado penalmente por la Audiencia Provincial de Pontevedra, pero no es firme y no lo será hasta que no se pronuncie la Audiencia. Por este motivo si que se puede presentar a las elecciones porque las sentencias penales no son firmes hasta la última instancia. No hay plazo determinado para que esto suceda. Puede ser en un mes, un año o diez.