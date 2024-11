Kylian Mbappé, cuestión de Estado en Francia

El francés Kylian Mbappé se presentaba en Anfield con la presión de liderar al Real Madrid. Sin Vinícius por lesión, las llaves del equipo fueron para el galo, pero no respondió. Más allá del penalti fallado con 1-0 abajo en el marcador, el atacante estuvo errático en el pase, poco participativo en el juego y disparó en solo dos ocasiones, igualando su número más bajo de la temporada cuando ha sido titular.

Solo se quedó por debajo de esta cifra contra el Lille, cuando disputó 34 minutos al salir desde el banquillo tras superar una lesión muscular. En este caso, también con derrota del Real Madrid, ni disparó a puerta. Y ante el Liverpool, dos tiros: uno de penalti y otro que rebotó en un defensa y se fue a saque de esquina.

En dos partidos esta temporada ha disparado en dos ocasiones, pero en ambos -ante el Celta de Vigo y el Alavés, marcó-. Una efectividad del 50% que podría haber repetido ante el Liverpool, pero falló un penalti que pudo cambiarlo todo.

Un disparo desde los once metros, con 1-0 abajo en el marcador, para un Real Madrid que volvió a dar una lección de resistencia, pero acabó sucumbiendo contra uno de los equipos más en forma de Europa, líder de la Premier League y de la Liga de Campeones.

CUESTIÓN DE ESTADO EN FRANCIA

La situación de Mbappé preocupa también a su país, no solo a su equipo. No en vano, el delantero no ha ido a las dos últimas convocatorias con Didier Deschamps. Una fue por un acuerdo entre las partes ya que el galo salía de una lesión, pero la última fue por simple temas deportivas y técnicos del seleccionador Didier Deschamps.

Y un ejemplo de que la situación de Mbappé preocupa también a nuestros vecinos es la portada de este viernes 29 de noviembre del diario L'Equipe.

En una portada donde sale Mbappé junto a Florentino Pérez, Carlo Ancelotti y Didier Deschamps junto con el mensaje: "Salvar al jugador Mbappé".

JUANMA CASTAÑO

La portada del diario francés se conoció durante el programa de este jueves de El Partidazo de COPE, y el director del programa líder de la radio nocturna deportiva, Juanma Castaño, se hizo eco de la misma: "Me han mandado la portada del L'Equipe de mañana, donde sale Mbappé en primer plano, es un fotomontaje. Por detrás de Mbappé sale, a un lado Ancelotti, a otro lado Florentino y detrás, Deschamps. Y el titular es hay que salvar al jugador Mbappé. Hacen una especie de 'Salvar a Soldado Ryan', pues hay que salvar al jugador Mbappé".

"Es que no se habla de otra cosa. Yo creo que por primera vez en la temporada hay unanimidad después del partido de ayer de la difícil situación que está atravesando ahora Mbappé, ausente de la selección francesa y presente, pero de alguna manera ausente con el Real Madrid", concluyó Juanma.

