Messi, entre los nominados al premio The Best

La FIFA ha anunciado la lista de nominados a los premios The Best FIFA, que reconocerán a las estrellas de otro apasionante año de fútbol masculino y femenino, tanto de clubes como de selecciones.

En FIFA.com ya es posible votar en diversas categorías de premios. En esta edición, los aficionados desempeñarán una labor destacada en la elección de los ganadores. Así, en el Premio The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA, los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de los actuales capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como los de los representantes de medios de comunicación.

La elección del ganador del Premio a la Afición de la FIFA correrá exclusivamente a cargo de los aficionados, mientras que un panel de expertos decidirá el destinatario del Premio Fair Play de la FIFA. Los ganadores del nuevo Premio Marta y del Premio Puskás de la FIFA serán elegidos entre los aficionados y un panel de FIFA Legends, cuyo voto tendrá el mismo peso.

THE BEST MASCULINO

Dani Carvajal (España), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia), París Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (España), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (España), Manchester City

Toni Kroos (Alemania), Real Madrid (retirado)

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

Cordon Press Lamine Yamal y Aitana Bonmatí

THE BEST FEMENINO

Aitana Bonmatí (España), Barcelona

Barbra Banda (Zambia), Shanghái Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Noruega), Barcelona

Keira Walsh (Inglaterra), Barcelona

Khadija Shaw(Jamaica), Manchester City

Lauren Hemp(Inglaterra), Manchester City

Lindsey Horan (Estados Unidos), Olympique de Lyon

Lucy Bronze (Inglaterra), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (España), Barcelona/Arsenal

Naomi Girma (Estados Unidos), San Diego Wave

Ona Batlle (España), Barcelona

Salma Paralluelo (España), Barcelona

Sophia Smith (Estados Unidos), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malaui), París Saint-Germain/Olympique de Lyon

Trinity Rodman (Estados Unidos), Washington Spirit

PREMIO THE BEST ENTRENADOR/A FÚTBOL FEMENINO

Arthur Elias (Brasil), Brasil

Elena Sadiku (Suecia), Celtic

Emma Hayes (Inglaterra), Chelsea/Estados Unidos

Futoshi Ikeda (Japón), Japón

Gareth Taylor(Inglaterra), Manchester City

Jonatan Giráldez (España), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Francia), París FC

Sonia Bompastor (Francia), Olympique de Lyon/Chelsea

EFE El seleccionador Luis de la Fuente, durante el encuentro ante Suiza

PREMIO THE BEST ENTRENADOR FÚTBOL MASCULINO

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (España), España

Pep Guardiola (España), Manchester City

Xabi Alonso (España), Bayer Leverkusen