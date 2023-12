Tomas Guasch valora la marcha de Jon Rahm al circuito de golf saudí: "Seremos sus súbditos"

Como todas las semanas, Tomás Guasch ha hecho el repaso semanal sobre las noticias más relevantes del panorama deportivo y del panorama madridista. En cuanto a la noticia puramente deportiva, Tomás se ha quedado con la firma del mayor contrato de un deportista español en toda la historia de nuestro país. Jon Rahm ha firmado con la LIV Golf Saudí a razón de 550 millones en cuatro años. Las otras dos noticias tienen que ver estrictamente con el Real Madrid y un nombre propio. Endrick, delantero del Palmeiras hasta la próxima temporada, ha ganado el campeonato liguero de Brasil y lo ha hecho siendo protagonista en los partidos más importantes del equipo. Por otro lado, el Real Madrid de baloncesto sigue imparable y ya son 12 victorias en trece partidos.

Jon Rahm firma el mayor contrato de la historia del deporte español

El cambio de Jon Rahm del PGA Tour al LIV Golf ha sacudido como un terremoto al mundo del golf y del deporte, que en los últimos dos años ha vivido de forma intensa y a menudo traumática la irrupción de este controvertido dinero saudí. Pocos deportes son capaces de librarse del músculo financiero de los petrodólares y cada vez es más común ver equipos, deportistas o estructuras deportivas financiadas con este dinero.

Jon Rahm tras la oficialidad del acuerdo con la LIV

Una muestra de la desorbitada cantidad de dinero que posee el LIV Golf es que en la lista de Forbes 2023 de los diez deportistas mejor pagados del mundo, se colaron dos golfistas del nuevo tour: Dustin Johnson en sexta posición con 107 millones de dólares y Phil Mickelson en el séptimo puesto con 106 millones. El de Barrika habría aceptado una oferta de unos 550 millones de dólares para irse al tour saudí por cuatro años, lo que le sitúa con uno de los contratos deportivos más grandes de la historia.

En principio, Rahm aseguró que sería muy difícil verle participar en esta competición: "La verdad es que podría retirarme ahora mismo y podría tener una vida muy feliz sin jugar de nuevo. Nunca jugué al golf por razones monetarias. Juego por mi amor a este deporte y quiero jugar contra los mejores del mundo. Siempre he estado interesado en la historia y el legado del golf y ahora mismo el PGA Tour tiene eso", dijo el golfista en 2022.

Jon Rahm reconoció que el tour saudí le puso delante una oferta muy importante que lo llevó a sentarse, reflexionar sobre ella y finalmente aceptarla: "Esta decisión fue por muchas razones que pensé que era lo mejor para mí... No me malinterpretes, es un gran acuerdo. Tenía una oferta realmente buena frente a mí y es una de las razones por las que la tomé. Realmente me pusieron en una posición en la que tuve que pensar sobre ello y lo hice", añadió el español.

Rahm también expresó su deseo de que el PGA Tour y el LIV Golf unan sus caminos, algo que comenzaron a hacer con un principio de acuerdo alcanzado el pasado junio (todavía no se ha cerrado).

Endrick, en boca de todos los madridistas

El delantero brasileño, propiedad del Real Madrid y actualmente en el Palmeiras, se ha proclamado campeón de la liga brasileña, antes de empezar su aventura en uno de los equipos más importantes a nivel europeo y a nivel mundial. Sus pasos en brasil están dejando huella. Endrick ha sido el máximo goleador de su equipo y ha igualado un récord que pocos jugadores han conseguido. El delantero brasileño anotó más de 10 goles con menos de 18 años, una marca que durante los últimos años del fútbol en Brasil, solo ha sido capaz de hacerlo Neymar con el Santos en 2009.

El delantero brasileño celebra un gol con Palmeiras

El inicio de temporada de Endrick ha sido complejo. Desde el anuncio oficial del Real Madrid, el brasileño ha tenido que lidiar con la presión de la millonada (72 millones) que pagará el equipo blanco: "A veces me pregunto por qué colocan tanto el foco en mí. Yo no pedí eso. Hay situaciones que sobrepasan los límites: 'Ah, es el nuevo Pelé'. Mira, nadie va a ser Pelé, él es el rey del fútbol", se quejó Endrick.

Los goles no llegaban y su entrenador decidió sentarle en el banquillo. Ferrerira volvió a apostar fuerte por el delantero cuando su equipo fue eliminado por Boca Juniors en la semifinal de la Copa Libertadores. A partir de este momento, Endrick volvió a entrar en las titularidades y el delantero terminó siendo decisivo en la consecución del título de Palmeiras. Este gran momento de forma le sirvió para ir convocado por primera vez con la selección absoluta de Brasil. A partir de julio de 2024, Endrick afrontará una de las temporadas y etapas más ilusionantes de su carrera deportiva. Por otro lado, el Real Madrid ha estado muy atento al desarrollo de su nuevo delantero: "Enhorabuena, Endrick por tu segundo Brasileirão consecutivo. Tu gol en el último partido ayudó a tu equipo, Palmeiras, a ganar un merecido título. Estamos muy orgullosos de ti", escribió el club madrileño en su cuenta de X.

El Real Madrid es una locomotora imparable en la Euroliga

El conjunto merengue finiquitó de manera triunfal su semana en Grecia y, después de vencer dos días antes al Olympiacos, hizo lo propio en la pista del Panathinakos (76-88) inspirado de nuevo por un auténtico partidazo del bosnio Dzanan Musa.

?? ¡Golpe de autoridad para lograr la 12ª victoria europea! ?? pic.twitter.com/WvJO6huB6G — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) December 8, 2023

Con esta victoria, el Real Madrid ha conseguido 12 victorias en trece encuentros y supone uno de los mejores arranques que ha tenido el equipo blanco en Euroliga. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, valoró la última victoria frente a Panathinaikos: "Creo que hicimos un partido completo desde el principio, sabiendo que teníamos que estar juntos en los malos momentos. Pasamos un muy mal momento en el segundo cuarto, cuando recibimos un parcial muy duro. Seguimos luchando, jugando a nuestro modo y con nuestros sistemas. En el tercer cuarto pudimos romper el partido".

Tomas Guasch hizo referencia a un apunte de Víctor Colmenarejo, periodista deportivo especializado en baloncesto, en el que definió cómo es jugar contra el Real Madrid en Euroliga: "Jugar contra el Madrid es igual que pretender contener al océano".