Tomás Guasch define los cruces del sorteo de la Champions League: "Excitantes"

Tomás Guasch ha hecho su repaso semanal de las noticias deportivas más importantes en el ámbito nacional y lo acontecido hoy en la Casadel Fútbol Europeo de Nyon (Suiza) ha eclipsado al resto. A las doce de la mañana ha tenido lugar el sorteo para los cuartos y las semifinales de la Champions League y el camino para dos de los tres equipos españoles se antoja muy complicado.

El Real Madrid se enfrentará al Manchester City por tercer año consecutivo en fase de grupos, el Barcelona jugará contra el PSG de Luis Enrique y Kylian Mbappé y el Atlético de Madrid disputará los cuartos contra el más 'asequible' de todos los rivales posibles, el Borussia Dortmund. Un futurible que deja este sorteo es la posibilidad de tener una final española. En caso de superar los tres equipos los cuartos de final, Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán en semifinales. Si el Real Madrid pasa contra el Manchester City, Arsenal o Bayern Múnich son los posibles rivales de los merengues en semifinales.

Con un triplete conseguido la temporada pasada y la posibilidad de ser el primer equipo en ganar cuatro Premier League consecutivas, el Manchester City continúa siendo el peso pesado de la Champions League y más cuando actualmente cuenta con todos sus efectivos disponibles a excepción de Jack Grealish, que sufre un problema en la cadera y estará unas semanas fuera.

Erling Halland está en un gran momento de forma después de superar una lesión que le apartó durante diez partidos de los terrenos de juego. El noruego lleva 29 goles en 33 partidos y a pesar de no mejorar sus datos de la temporada pasada a estas alturas, el delantero es el arma más peligrosa de Guardiola. De Bruyne y Phil Foden son las otras grandes armas ofensivas con las que cuenta el técnico catalán. En inglés atraviesa la mejor temporada goleadora de su carrera (18 goles y 10 asistencias).

Si hay algo que diferencia al Manchester City con respecto al año pasado es su mayor endeblez defensiva en ciertas situaciones del partido, por ejemplo en los contragolpes. Carlo Ancelotti ha valorado en rueda de prensa los cruces: “Hay optimismo, no preocupación. Es un gran cuarto de final entre dos grandes equipos. Tenemos la confianza de pelearlo hasta el último minuto, como siempre. No sé qué piensa el Manchester City, imagino que lo mismo que nosotros. Va a ser una eliminatoria muy igualada”.

Curiosidades del fútbol, el Barça de Xavi Hernández y el PSG de Luis Enrique se verán las caras en los cuartos de final de la Champions, uno de los rivales más temidos por el vestuario azulgrana, por la calidad del equipo, por Kylian Mbappé, pero también por el conocimiento que el técnico asturiano tiene de los catalanes.

En las tres temporadas que estuvo al frente del banquillo del Barça, el asturiano sumo dos Ligas, tres Copas del Rey, una Supercopa de España, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y una Copa Mundial de Clubes, un palmarés impresionante que lo catapultó posteriormente a la dirección técnica de la Selección española.

