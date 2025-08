LaLiga niega haber "incumplido ningún acuerdo formal" con AFE sobre el aplazamiento del Real Madrid-Osasuna

La Liga de Fútbol Profesional española (LaLiga) ha desmentido las "acusaciones" hechas por David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), "en tanto que no se ha incumplido ningún acuerdo formal" con dicho organismo sobre un eventual aplazamiento de partidos de la jornada 1 en LaLiga en Primera División.

Ante las recientes declaraciones realizadas por Aganzo al 'Diario AS', donde acusaba a LaLiga de "no respetar el acuerdo" y afirmaba que tenía "validación a través del Director de Competiciones", el organismo que preside Javier Tebas hizo este viernes aclaraciones con un comunicado.

"No existió ningún acuerdo previo con el Director de Competiciones de LaLiga sobre un eventual aplazamiento de la primera jornada en caso de que Real Madrid o Atlético de Madrid accedieran a la fase final del Mundial de Clubes", señaló en primera instancia el ente presidido por Tebas.

"La postura quedó clara en la intervención del presidente durante la Junta de Primera División celebrada el 22 de mayo de 2025, en la que se aprobó el calendario de competición de la temporada 2025/26", apuntó la nota de LaLiga antes de reflejar la transcripción del acta de esa reunión.

"LaLiga desmiente por tanto las acusaciones de Aganzo, en tanto que no se ha incumplido ningún acuerdo formal con AFE y se han seguido los procedimientos y competencias establecidos para la configuración del calendario de competición", concluyó el texto a rebufo de que la RFEF no haya estimado la solicitud de aplazar el duelo Real Madrid vs Osasuna.

No en vano, el Real Madrid solicitó el pasado 9 de julio a la RFEF este aplazamiento y propuso el 29 de octubre como fecha alternativa, debido a la participación del equipo merengue en un Mundial de Clubes de la FIFA donde llegó hasta semifinales. Ese mismo día, los pupilos de Xabi Alonso cayeron por 4-0 ante el Paris Saint-Germain y empezaron sus vacaciones.