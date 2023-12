Tomás Guasch aconseja gratuitamente cómo poder resolver la crisis del Barcelona: "Mágico"

Que el Barcelona se ha convertido en un polvorín no es nuevo. Tras los diferentes escándalos en los que se ha visto involucrado y con una situación deportiva cambiante, el club catalán afronta una de las situaciones históricas más complicadas a las que se ha enfrentado. El 'Caso Negreira' ha dejado al Barça es una posición complicada socialmente. No existe estadio (en España) que visite el equipo de la ciudad condal y en el que no se hagan referencias claras sobre los pagos al número dos de los árbitros.

El año pasado, Xavi Hernández salvó una papeleta complicada tras caer por segundo año consecutivo en la fase de grupos de la Champions League. La consecución del título de Liga calmó unas aguas embravecidas por todos los frentes abiertos del equipo catalán y dio paso a una esperanzadora temporada para los blaugranas. Pues bien, esa esperanza se ha ido diluyendo en muchos sectores del barcelonismo y de los propios medios de comunicación catalanes. El mal juego del equipo y los últimos resultados (derrotas contra Girona y Amberes) han propiciado que muchas voces se alcen contra su equipo y contra su propio entrenador.

Xavi carga contra los medios en la previa del Valencia - Barcelona

El técnico catalán ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa y ha dejado algunos titulares llamativos. En primer lugar, Xavi ha asegurado que no entiende que los periodistas 'expliquen una irrealidad' sobre su equipo y la temporada que están haciendo: "Se repite lo mismo que la temporada pasada. En octubre, lo queríamos quemar todo y hace cinco meses estábamos en una rúa celebrando los dos títulos de la temporada", recordó.

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, durante el entrenamiento | EFE

Xavi afirmó no poder entender que "a la primera curva se baje gente del barco" y aseguró que el equipo necesita más apoyo de todo su entorno, incluidos los medios de comunicación más a fines al Barcelona.

"Estoy muy ilusionado, es momento de ser coherente, estar calmados, coger confianza. Creo más que nunca en el proyecto, tenemos una unión fantástica, ayer hablé con Deco. Se están haciendo cosas muy bien y creo que estamos a medio camino de hacer un gran Barça", reiteró el entrenador, que además se encargó de recordar que el club lo que necesita ahora mismo es “estabilidad”.

En caso de no conseguir la victoria en Mestalla, Xavi podría meterse en un buen lío a pesar de conseguir, por primera vez en tres temporadas, la clasificación a los octavos de final de la Champions League, además como primero de grupo. Si el Barça no gana y los equipos de arriba obtienen los tres puntos, podría dormir el lunes a diez puntos del Girona y a ocho del Real Madrid.

Tomás Guasch aconseja un nombre propio para mediar en la crisis del Barcelona

A todas las polémicas vividas por el Barcelona esta temporada, se ha sumado una de última hora que amenaza con desestabilizar los pilares del equipo catalán y lo que resta de temporada. El presidente, el director deportivo y el entrenador del Barça habrían tenido un fuerte desencuentro por la convocatoria para el partido contra el Amberes.



Xavi Hernández respondió en la rueda de prensa previa al partido contra el equipo belga sobre el inusual cambio en la lista de convocados para el encuentro de Champions League y desgranó quién decidió rectificar la convocatoria: "Los estamentos, el equipo, el presidente, Deco, nosotros lo hemos decidido. Hablando con los jugadores, al final hacíamos una noche más y eso cambia mucho el itinerario", explicó el entrenador del Barcelona.

Xavi, Laporta y Deco posando juntos en un acto | EFE

Esto marca un precedente en el Barcelona. La convocatoria de un partido debería ser una función exclusiva del entrenador del equipo, que para eso cobra un salario y se le asignan unas funciones determinadas. En ningún momento se debería consentir que cualquier figura fuera del cuerpo técnico pueda decidir si un jugador debe viajar o incluso si debe jugar.

Ante las declaraciones de Xavi en rueda de prensa, el director deportivo del club quiso matizar las palabras del técnico español: "La convocatoria son cosa del míster y nadie del club ha consensuado nada con él", aseguró Deco.

Ante este nuevo conflicto de intereses dentro del club, Tomás Guasch ha aconsejado 'gratuitamente' al Barcelona y ha asegurado quién debe actuar de mediador entre las figuras culés más relevantes: "Mágico González, otro salvadoreño".

