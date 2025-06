Tiafoe se pregunta por qué no descalificaron a Musetti por conducta antideportiva: "No pasó nada, es cómico, pero es lo que es"

Una de las imágenes polémicas de la jornada viene desde Roland Garros. En el partido de cuartos de final que enfrentó a Lorenzo Musetti y a Frances Tiafoe, el italiano realizó una acción claramente antideportiva.

Al término de un juego, en señal de frustración, Musetti da una fuerte patada a una pelota desde el fondo de la pista hacia la pared más próxima, que a punto está de impactar en la cabeza de una de las jueces de línea. En ese momento, en el marcador, el tenista transalpino iba abajo en el segundo set tras haber ganado el primero.

Musetti no fue descalificado, pero sí tuvo un warning. La situación no tuvo consecuencias, pero si hubiera golpeado a la juez podría haber sido descalificado.

Algo parecido le sucedió a Novak Djokovic en el Abierto de Estados Unidos de 2020 cuando jugaba contra el español Pablo Carreño en cuartos de final. El serbio dio un pelotazo y la bola golpeó a un juez.

Pese a que mostró su arrepentimiento, el supervisor de la pista decidió descalificar a Djokovic

Después, en la rueda de prensa posterior al partido, Frances Tiafoe dejó claro su malestar por la situación: "Quiero decirlo, que obviamente hizo lo que hizo y no pasó nada. Me parece cómico, pero es lo que es. No pasó nada, así que no hay nada de qué hablar", denunció.

Musetti se recuperó y terminó derrotando a Tiafoe por 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 para avanzar a las semifinales de Roland Garros. Musetti precisamente será el rival de Carlos Alcaraz en la siguiente ronda.