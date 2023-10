Los errores de Xavi y Vinicius; y la importancia de Bellingham, en El Tertulión de los domingos

Este domingo comenzamos el Tertulión de Tiempo de Juego hablando de la imagen vista en Marsella antes del partido entre el Olympique de Marsella y el de Lyon, cuando un grupo de ultras del Olympique Marsella apedreó este domingo por la tarde el autobús del Lyon y su técnico, el italiano Fabio Grosso, resultó herido, antes de llegar al estadio Velodrome donde se iba a disputar el partido correspondiente a la décima jornada de la Ligue 1. Al entrenador le tuvieron que dar doce puntos de sutura y el encuentro finalmente fue suspendido. El corresponsal de Tiempo de Juego, Dani Gil, informó que en Francia sienten vergüenza por acciones como estas, que son cada vez más frecuentes en ese país. Los ultras del Olympique de Marsella ya amenazaron al presidente, el español Pablo Longoria, y a la junta directiva, lo que acabó con la marcha de Marcelino, que decidió no continuar en el club francés por la violencia de los seguidores.

Manolo Lama avisó que para los Juegos Olímpicos de París 2024, preocupa muchísimo la seguridad. La final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool ya demostró el grave peligro que puede haber en grandes eventos. En esa ocasión, en 2021, cientos de aficionados franceses consiguieron colarse en el estadio de Saint Dennis sin entrada, e incluso muchos seguidores del equipo blanco fueron amenazados por esos radicales.

Las quejas de Gundogan tras la derrota ante el Real Madrid

Gundogan, jugador del Barcelona, se mostró muy crítico con el equipo tras caer ante el Real Madrid. El alemán dijo que "Después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Quiero ser honesto, pero sin pasarme porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema. Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas. Esto luego se traslada al campo".

Tal y como ha informado Helena Condis este domingo en el tramo final de Tiempo de Juego de fuentes del vestuario, esta rajada ha generado sorpresa porque no están acostumbrados a que alguien sea así de sincero en la crítica de forma pública. A pesar de esto, Helena cuenta que se le da una lectura positiva y que se ve que quería dar un toque de mayor exigencia al equipo. Se habla que Gundogan pudo ver a algún jugador con el móvil y riéndose después de la derrota. Para el ex futbolsita David Albelda, el error del alemán ha sido hacer público una crítica como esta hacia el resto del equipo. Miguel Rico cree que debería haberlo hecho en el vestuario y que esas declaraciones las debería haber hecho Xavi. Para Siro López, "el dardo principal era para Xavi".

El Real Madrid se lleva el Clásico

El equipo blanco ganó al Barcelona 1-2 en el partido de la 11ª jornada jugado en el Estadio Lluis Companys. Gundogan puso por delante a los azulgranas nada más empezar y la primera hora fue dominada por el conjunto de Xavi, con dos disparos al palo hechos por Fermin e Iñigo Martínez. El partido cambió por completo con la salida de Camavinga y Modric, y especialmente con el golazo de Bellingham, que empata el partido con un gran disparo lejano que sorprendió a Ter Stegen.

Cuando el encuentro parecía que iba a acabar en empate, un centro de Carvajal que Modric no controla bien, la pelota cayó casi en área pequeña a donde llegó Bellingham para dar la victoria al Madrid en el descuento. Con esta victoria, los de Ancelotti son líderes, con cuatro puntos más que el Barcelona y empatado a puntos con el sorprendente Girona.

