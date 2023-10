La 'rajada' de Gundogan tras la derrota en el Clásico ha provocado sorpresa en el vestuario

El día después en el Fútbol Club Barcelona tras la derrota en el Clásico de este sábado ante el Real Madrid (1-2)ha estado protagonizado por las duras declaraciones de Ilkay Gundogan contra su propio equipo.

Gundogan criticó a sus compañeros tras perder el Clásico: "Me gustaría ver más enfado y decepción" El alemán se mostró muy crítico en los micrófonos de LaLiga en inglés y aseguró que "no vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas". 29 oct 2023 - 11:23

"Quiero ser honesto pero sin pasarme, porque no me gustaría decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y de un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema", señaló tras el partido del Estadi Olímpic Lluís Companys.

Además, el alemán, autor del gol azulgrana en el Clásico, cree que esta apatía se "traslada al campo". "Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones, y no reaccionas. Esto luego se traslada al campo. Hay que dar un paso muy grande en este aspecto, porque si no el Real Madrid o incluso el Girona se van a escapar", subrayó.

"No vine aquí para perder este tipo de partidos ni para permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia", concluyó.

Tal y como ha informado Helena Condis este domingo en el tramo final de Tiempo de Juego de fuentes del vestuario, esta rajada ha generado sorpresa porque no están acostumbrados a que alguien sea así de sincero en la crítica de forma pública.

A pesar de ello le dan normalidad y le dan una lectura positiva destacando el carácter ganador del jugador que viene del Manchester City de ganarlo todo la pasada temporada.

Por supuesto que estas declaraciones han sido comentadas por el técnico Xavi Hernández y sus ayudantes. Se intuye que quizás Gundogan, al entrar al vestuario, vio a algún compañero pendiente del móvilo y eso le pudo calentar más.

El vestuario no ocultó su tristeza y enfado tras esa derrota como se puedo ver personificado en Gavi y en Araujo.

Este domingo el equipo realizó un entrenamiento de recuperación y tuvo lugar autocrítica antes de ello. Ahora tiene que pasar página y pensar en el próximo partido que se disputará el sábado a las 21:00h ante la Real Sociedad. Para ese choque, Xavi recupera a todos los jugadores, menos a Sergi Roberto, y por tanto se podrá ver la vuelta de Pedri y de De Jong.

