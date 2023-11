La imagen de Lewandowski con Yamine Lamal y ¿el Atleti puede ser campeón?, en El Tertulión

El Barcelona ganó este domingo al Alavés 2-1 sufriendo mucho y teniendo que remontar el gol de Samu, que marcó a los 18 segundos de partido. El gol llegaba después de dos partidos muy malos del Barça, en la victoria ante la Real Sociedad en el Reale Arena y en la derrota en Champions ante el Shakhtar, tras el que Xavi dijo que había sido uno de los peores partidos en los dos últimos años. En esa ocasión, los azulgranas consiguieron remontar con dos tantos de Lewandowski, el segundo de penalti, lo que les vale seguir a cuatro puntos del liderato del Girona y a dos del Real Madrid.





Tras la victoria, Xavi hablaba en rueda de prensa del mal juego del Barcelona y llegó a decir que “Las críticas de la prensa afectan a los futbolistas y por eso no jugamos tan bien”. Durante el partido, incluso se pudieron escuchar pitos de la afición barcelonista ante el juego del equipo, aunque el entrenador dijo que no había escuchado nada. En el Tertulión hablamos sobre estas palabras de Xavi a los periodistas y todos se pusieron de acuerdo al señalar que el nivel de crítica está siendo normal desde el sector de la prensa y que el catalán no tiene ninguna razón para quejarse sobre algo así.

Una de las imágenes del partido fue cuando Lewandowski protestó a Lamine Yamal que no le pasara el balón al segundo palo, donde él esperaba para rematar. En una jugada posterior, el canterano se cruzaba con el polaco y le ponía la mano para que la chocara, pero el delantero no quiso devolvérsela.

Lewandowski 'pasa' de dar la mano a Lamine Yamal tras echarle la broncaPantallazo Movistar+





El Atleti sigue su gran racha

En el último partido de la jornada, el Atlético de Madrid remontó al Villarreal para acabar ganando 3-1 con otro gran partido de Griezmann, autor de un gol y una asistencia en una victoria que deja a los rojiblancos a seis puntos del Girona, con un partido menos que disputará en diciembre ante el Sevilla. Estos tres puntos llegan en la semana en la que se ha hecho oficial la renovación del 'Cholo' Simeone hasta 2027. La única nota negativa fue que, después de una gran racha, Morata se quedó sin marcar, pese a gozar de dos claras ocasiones de gol.

En las declaraciones post partido, Griezmann celebró la renovación del entrenador y aprovechó para pedir la suya: "Muy contento con la renovación de Simeone. Yo creo que es el entrenador perfecto para este club y Miguel Ángel (Gil Marín, consejero delegado de la entidad rojiblanca) lo sabe muy bien. Es una felicidad que lleguen a un acuerdo... Y ahora creo que me toca a mí", explicó a 'Movistar+' sobre la ampliación de contrato del técnico de 2024 a 2027".

MADRID (ESPAÑA), 12/11/2023.- Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de su equipo durante el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga que disputan este domingo Atlético de Madrid y Villarreal en el Cívitas Metropolitano. EFE/ Zipi Aragon





El Real Madrid golea al Valencia

El Real Madrid goleó al Valencia 5-1 con un partidazo de Vinicius y Rodrygo, que marcaron un doblete cada uno. Carvajal fue el encargado de abrir el marcador con un buen gol desde la frontal del área. También destacó Lunin, que ocupa la portería por la lesión de Kepa en el calentamiento del partido ante el Braga. En ese partido, el portero ucraniano ya fue protagonista parando un penalti con 0-0 en el marcador, y ante el Valencia también fue clave con dos paradas de mucho mérito. Con esta victoria, los blancos sigue a dos puntos del Girona, que se mantiene de manera sorprendente líder de Primera División.

