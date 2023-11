Lewandowski 'pasa' de dar la mano a Lamine Yamal tras echarle la bronca: "Decían de Messi"

El FC Barcelona ha remontado este domingo un trabajado partido frente al Deportivo Alavés (2-1), en una decimotercera jornada en Primera División en la que el polaco Robert Lewandowski, con un doblete, evitó un nuevo desastre de los de Xavi Hernández, que firman su segunda victoria liguera consecutiva.

Xavi: "Son las críticas de la prensa las que afectan a los futbolistas y por eso no juegan tan bien" El entrenador azulgrana habló, tras la sufrida victoria ante el Alavés, del mal juego del equipo: "A mi también me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador". 12 nov 2023 - 19:21

Partido complicado para los de Xavi que comenzó con un gol en contra a los 18 segundos cuando Samu Omorodion remató un centro de Javi López desde la izquierda tras un fallo de Ilkay Gundogan en el centro del campo.

Mala primera parte del conjunto blaugrana, que incluso pudo ser peor si Omorodion hubiera marcado alguna de las acciones que tuvo, y eso que tuvo un palo.

Samu Omorodion, durante el partido ante el BarcelonaEFE

Ya fue en la segunda parte cuando Lewandowski, con dos goles, dio la vuelta al marcador. El primero fue a rematar con un gran cabezazo un centro de Koundé desde la derecha, y el segundo, y que terminó por dar la victoria a su equipo, al transformar un penalti en el minuto 78.

Ter Stegen todavía tuvo que salvar al vigente campeón en un centro de Kike García que desvió sin querer hacia puerta Ronald Araujo. Ya en el descuento, el atacante conquense estuvo a punto de equilibrar el choque con un disparo que se marchó por encima del travesaño, pero el arrojo alavesista se quedó finalmente sin premio.

La bronca entre Lewandowski y Lamine Yamal

Como señalamos, el polaco fue el gran protagonista de la victoria del Fútbol Club Barcelona, y que le permite seguir en la lucha por los puestos de la tabla - se va al parón de selección a cuatro del Girona y a dos del Real Madrid-.

Sin embargo, Lewandowski también fue noticia por otra imagen que han difundido nuestros compañeros de Movistar+. En esas imágenes se aprecia como el delantero le recremina a su compañero Lamine Yamal que no le pasara al segundo palo.

Lewandowski le echa la bronca a Lamine YamalPantallazo Movistar+

En las siguientes imágenes difundidas por el mismo medio, se puede ver como en una acción Lamine Yamal va a darle la mano a Lewandowski, y sin embargo, el polaco 'pasa' de dársela.

En la previa del encuentro entre el Atlético de Madrid y Villarreal que comenzó a las 21:00h de este domingo en el Cívitas Metropolitano, el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, analizó estas imágenes y recordó a lo que se decía sobre Leo Messi. En el siguiente audio podrás conocer lo que piensa el comunicado sobre esta jugada.

Audio

Xavi carga contra la prensa

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este domingo que "las críticas de la prensa afectan a los futbolistas" y que, por eso, "no juegan tan bien", tras vencer al Alavés.

"A los futbolistas les veo tensos, tranquilidad, si no se comen a nadie. A mí me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador, esto les he dicho. Para mí es injusto, tranquilidad. Venimos de ganar dos títulos y estos jugadores merecen un crédito. Estamos mal pero hemos sacado un partido que se ha puesto muy feo, valoro el carácter del equipo", añadió.

Xavi apuntó que no escuchó pitos y estuvo centrado en levantar a su equipo en el segundo tiempo para "sacar un partido" difícil. "Nunca lo veo negro. Busco soluciones a los problemas para que los futbolistas estén a gusto y disfruten, pero ahora no están disfrutando, es difícil, eso no me gusta. No es el escenario ideal pero hay que recuperar a la gente, el parón igual nos viene bien, pero con tranquilidad, el año pasado estábamos mucho peor", dijo.

Barcelona-Alavés, en Youtube

Si no pudiste escuchar el partido que comenzó a las 16:15h en Montjuic, puedes revivirlo a través del canal de Youtube de Tiempo de Juego. También podrás volver a escuchar el derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis, que terminó con empate a uno, y el partido que cerró la jornada entre el Atlético de Madrid y el Villarreal.