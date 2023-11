Xavi: "Son las críticas de la prensa las que afectan a los futbolistas y por eso no juegan tan bien"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que a sus jugadores "les afecta demasiado" la crítica en medios de comunicación, lo cual se vio este domingo en el primer tiempo contra el Deportivo Alavés, y explicó que les ha pedido "tranquilidad", destacando la reacción para ganar (2-1) un partido importante.

"Sin duda. No tengo duda, se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales, y entonces afecta. Me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis jugadores. Te genera una negatividad que no es buena. Ha afectado a la primera parte, en la segunda el equipo se ha liberado hasta el penalti. Les afecta demasiado lo que se dice en el entorno", dijo en rueda de prensa.

Por otro lado, el técnico azulgrana destacó la "fe y el carácter" de los suyos, después de encajar en el primer minuto, a pesar de estar sufriendo por lo que se dice desde fuera, sobre todo los jóvenes. "A mí no me afecta, yo no tengo que hacer nada, los que juegan son los futbolistas. Yo nervioso me pongo poco", afirmó.

??? Xavi, en rueda de prensa



?? "A mi también me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador"pic.twitter.com/MHkEVc2DWY — Tiempo de Juego (@tjcope) November 12, 2023





"A los futbolistas les veo tensos, tranquilidad, si no se comen a nadie. A mí me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador, esto les he dicho. Para mí es injusto, tranquilidad. Venimos de ganar dos títulos y estos jugadores merecen un crédito. Estamos mal pero hemos sacado un partido que se ha puesto muy feo, valoro el carácter del equipo", añadió.

Xavi apuntó que no escuchó pitos y estuvo centrado en levantar a su equipo en el segundo tiempo para "sacar un partido" difícil. "Nunca lo veo negro. Busco soluciones a los problemas para que los futbolistas estén a gusto y disfruten, pero ahora no están disfrutando, es difícil, eso no me gusta. No es el escenario ideal pero hay que recuperar a la gente, el parón igual nos viene bien, pero con tranquilidad, el año pasado estábamos mucho peor", dijo.

"El Alavés ha hecho un partido increíble, es mérito suyo la primera parte que han hecho. Hemos buscado diferentes variantes. El equipo no ha estado mal, pero es fruto de un nerviosismo para mí exagerado. Es culpa nuestra pero el equipo, sobre todo los jóvenes, siente una tensión que hace un mes no tenía", terminó.

