El Girona, candidato al título en una jornada de polémicas de VAR; en el Tertulión de los domingos

El Girona doblegó este domingo al Barcelona (2-4) por primera vez en su historia y es líder en solitario de LaLiga EA Sports con 41 puntos, dos más que el Real Madrid, que el pasado sábado dejó escapar dos puntos contra el Betis.



El conjunto dirigido por Míchel Sánchez se fue al descanso en ventaja, gracias a dos goles de Artem Dovbyk y Miguel Gutiérrez por uno de Robert Lewandowski para los azulgranas. El cuadro gerundense culminó la faena en los minutos finales con otros dos tantos de Valery Fernández y de Cristhian Stuani en el segundo tiempo que dejaron en nada el que anotó Ilkay Gündogan para los locales.

BARCELONA, 10/12/2023.- Los técnicos del FC Barcelona, Xavi Hernández (d) y del Girona, Michel, durante el encuentro correspondiente a la jornada 16 de primera división que FC Barcelona y Girona disputan hoy Domingo en el estadio Olímpico Lluis Companys, en Barcelona. EFE/Marta Pérez.





No hay ninguna duda del poder del Girona, de que los de Míchel Sánchez van muy en serio. No es la revelación de la Liga, es la perla del campeonato. Lo ha demostrado hasta ahora y lo ha certificado ante el Barcelona, en un partido en el que su técnico jugó al engaño. Dijo en la víspera que su equipo no podía jugarle de tú a tú al Barcelona, porque los azulgrana le podían hacer daño. Pero quien lastimó a los barcelonistas fue el Girona, con un juego vertical, con las piezas afinadas y penalizando cada error.

Con este resultado, el Girona deja muy tocado al Barça, consigue el liderato en solitario, logra la primera victoria de su historia ante los azulgrana, pero sobre todo demuestra que ya no es la revelación del campeonato, es una realidad.





Miguel Gutiérrez cree en la Liga y Gündogan hace autocrítica

El carrilero zurdo del Girona Miguel Gutiérrez aseguró este domingo, tras derrotar al Barcelona (2-4) y colocarse como líderes en solitario, que su equipo "cree que puede ganar esta Liga".



"Es algo indescriptible, hemos hecho un gran trabajo", celebró el español, quien anotó el segundo gol del cuadro gerundense en el primer tiempo. "Le pego de puntera bastante. Lo he visto claro y ha sido gol", describió en declaraciones a Dazn. Sobre el hecho de ser líderes en solitario, Miguel apuntó que "de momento las cosas van bien", y que el Girona "va a pelear por estar ahí (compitiendo por la Liga)"

Los jugadores del Girona celebran la victoria ante el BarçaEFE





El barcelonista Ilkay Gundogan admitió que su equipo perdió este domingo ante el Girona en Montjuïc (2-4), debido a los "problemas defensivos" que tuvo para frenar al equipo de Míchel Sánchez. "Colectivamente no defendimos como esperábamos", dijo el centrocampista alemán, autor del 2-3, en el descuento, que le dio emoción al partido hasta que definió Christian Stuani con el definitivo 2-4. "Sabíamos que al rival le gusta tener el balón, porque es un equipo que sabe encontrar espacios y sabe jugar un fútbol sencillo", explicó el barcelonista.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong afirmó este domingo, tras perder ante el Girona (2-4), que el cuadro gerundense "lo hizo muy bien" y aseguró que el resultado es "por culpa del equipo".



"Es una derrota dura, no hemos estado finos con la pelota -yo tampoco-, especialmente en la primera parte. Eso nos ha costado el partido", valoró el neerlandés en declaraciones a Dazn. Preguntado sobre cómo afecta esta derrota a su equipo, De Jong dijo: "Estamos a siete puntos, que es mucho, pero queda algo más que la mitad de la temporada".

Míchel, orgulloso con sus jugadores

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, afirmó este domingo, tras vencer al Barcelona (2-4) y colocarse líderes en solitario de la Liga, que sus jugadores "están haciendo historia de verdad. No sé si estamos en disposición de ganar la Liga, pero sí de competir contra cualquier rival", aseguró el técnico madrileño.



Esta es la primera vez que el Girona gana como visitante al Barça en el día en el que Míchel cumple 100 partidos en Primera División: "Estoy más feliz de la mentalidad que del resultado. He visto a un Barça dominador en muchas partes, pero también a un Girona reconocible", analizó.



El preparador rojiblanco apuntó que no sabe si su equipo "es capaz de aguantar el nivel de Barça, Real Madrid y Atlético en toda la temporada", aunque agregó que "ganar la Liga no es el objetivo". En referencia a las declaraciones que el centrocampista del Girona Aleix García dio este martes en una entrevista concedida a Movistar, dijo: "Le he dicho a Aleix que sus declaraciones nos ayudarían a jugar mejor y ha hecho un partidazo. Cualquier aficionado al fútbol habrá visto a dos equipos con la intención de ganar. Hoy toda Girona estará feliz", concluyó.