Vinicius mantiene vivo al Real Madrid y el Barcelona sufre pero no falla, en El Tertulión

Diez datos y curiosidades de la vigésimo novena jornada de LaLiga EA Sports:

1 - Valverde, dos expulsiones en su carrera, las dos ante el Atlético. El centrocampista uruguayo Fede Valverde vio una cartulina roja directa por una entrada a Álex Baena en la segunda parte del derbi. Fue su segunda expulsión en el Real Madrid desde su debut en el conjunto blanco en la temporada 2018/19. Las dos expulsiones fueron ante el Atlético de Madrid. Vio su otra cartulina roja en 2020 durante la Supercopa de España.

Munuera Montero muestra la tarjeta roja a Fede Valverde

2 - Marcelino alcanza las 100 victorias con el Villarreal en Liga. La victoria del Villarreal sobre la Real Sociedad (3-1) sirvió a su entrenador, Marcelino García Toral, para ganar su partido número 100 en el banquillo del conjunto castellonense. Ha necesitado 206 encuentros repartidos en dos etapas: entre las temporadas 2013/14 y 2015/16 y entre la 2023/24 y la 2025/26.

3 - Parejo iguala a Raúl y entra en el 'top' 5 de jugadores con más partidos. Dani Parejo apenas jugó unos instantes del choque entre el Villarreal y la Real Sociedad. Saltó al terreno de juego en el minuto 88 para sustituir a Pape Gueye. Su aparición sobre el césped del Estadio de La Cerámica no fue testimonial, porque sumó su partido número 550 en Primera División, los mismos que Raúl González, y por detrás de Andoni Zubizarreta y Joaquín Sánchez (622), Raúl García (609) y Antoine Griezmann (555). Es quinto en la clasificación histórica de futbolistas con más partidos de Primera División.

EFE El Villarreal celebra su primer gol en el Villarreal - Real Sociedad

4 - El Mallorca, 81 años, 11 meses y 11 días sin ganar en el Martínez Valero. El Mallorca fue derrotado por el Elche en el Martínez Valero (2-1) y sumó otro año más sin ganar en un estadio que parece maldito para el conjunto bermellón. La última vez que consiguió una victoria en el campo del Elche fue el 9 de abril de 1944, hace 81 años, 11 meses y 12 días. Ganó 0-1, con un tanto de Morales en un partido correspondiente al grupo II de ascenso a Segunda División. El Mallorca consiguió ese ascenso. Desde entonces, en Primera División suma ocho visitas con cinco derrotas y tres empates.

5 - Milla iguala a Lamine Yamal como máximo asistente de LaLiga. Domingos Duarte, con un certero cabezazo, abrió el marcador para el Getafe en la victoria que consiguió el equipo de José Bordalás frente al Espanyol (1-2). Se estrenó en Liga gracias a un gran pase de Luis Milla, que sumó su novena asistencia de la temporada e igualó en la cabeza de los mejores pasadores a Lamine Yamal. Por detrás, dejó a Arda Güler, que acumula ocho.

EFE Domingos Duarte celebra su gol en el Espanyol - Getafe

6 - El Espanyol, único equipo sin victorias en 2026. Con la derrota que firmó el Espanyol frente al Getafe (1-2), mantuvo su pésima racha de resultados en 2026. En total, ha disputado 12 encuentros en los que ha sumado ocho derrotas y cuatro empates. Es decir, cuatro puntos de 36 posibles.

7 - Espí, un gol en las primeras 18, seis en las últimas cuatro. Carlos Espí marcó con el Levante su primer gol en Liga al Sevilla en la jornada 18. No repitió hasta el partido número 26 y desde entonces no ha parado. En las últimas cuatro jornadas, ha celebrado seis tantos: dos al Alavés, uno al Girona y al Rayo y otros dos este fin de semana al Oviedo.

INMA VACAS _IPHOTTOS Espí celebra el 0-1 del Levante UD ante el Real Oviedo

8 - El Sevilla, equipo más goleado de Primera División.. Con los dos tantos que encajó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el Valencia ganó 0-2 al Sevilla, equipo más goleado de la categoría con 49 tantos en contra. Por detrás, el Oviedo, con 48, el Mallorca, con 47 y el Elche, con 46, siguen la estela del equipo dirigido por Matías Almeyda.

9 - El Barcelona acumula 17 victorias consecutivas como local en Liga. Después de ganar 1-0 al Rayo Vallecano con un tanto del uruguayo Ronald Araujo, el Barcelona encadenó su victoria como local seguida número 17. Su última derrota como local en Liga fue la temporada pasada, en la penúltima jornada, cuando perdió 2-3 contra el Villarreal en Montjuic. El único equipo que ha conseguido ganar al Barcelona este curso como visitante en el Camp Nou/Montjuic ha sido el PSG, que en la fase de Liga de la 'Champions' superó por 1-2 al conjunto azulgrana.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran el gol de Araujo ante el Barcelona

10 - El Alavés remonta tres goles por primera vez en su historia. La primera victoria de Quique Sánchez Flores en el banquillo del Alavés dejó un dato histórico para su equipo: fue la primera vez que remontó tres goles en un partido de Liga. Perdía 3-0 ante el Celta después de los primeros 45 minutos y el doblete de Toni Martínez unido a los tantos de Abderrahmane Rebbach y Ángel Pérez, dieron la vuelta a un marcador que reflejó un 3-4 que pasará a la historia.