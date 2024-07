Tebas reconoce que el Barcelona "está cerca" de poder fichar a Nico Williams

Javier Tebas le ha dado un gran impulso al Barcelona durante estos primeros días de mercado de verano. El presidente de LaLiga ha declarado en el Diario SPORT que el club presidido por Laporta ha hecho un gran trabajo en cuanto a revertir la delicada situación económica que padecía estos últimos años, y que ahora puede que sea el momento en el que definitivamente los azulgranas puedan fichar con normalidad.

Esta recuperación del Barcelona aumenta las posibilidades de poder hacer realidad su mayor deseo este verano: el fichaje de Nico Williams. La situación del extremo vasco está cada vez más tensa, como se ha podido ver esta semana con las declaraciones de Laporta y la posterior comparecencia por parte del presidente del Athletic, Jon Uriarte, cargando contra el Barça y la RFEF por "no proteger" al futbolista. En este sentido, Tebas también ha querido pronunciarse sobre las posibilidades de que Nico Williamsrecale en Barcelona:"Si llega a la norma 1:1, podrá hacerlo. Hay que pensar que con el esfuerzo del Barcelona en reducir en más de 200 millones su masa salarial y las palancas, perfectamente puede incorporar a un jugador como Nico Williams".

Nico Williams, jugador del Athletic Club y de la selección española. | EFE





Además, el presidente de LaLiga también ha destacado aumento progresivo con respecto al nivel de ingresos que ha alcanzado el Barcelona tras la pérdida de estos debido a la pandemia y cómo esto ayudaría a fichar al delantero del Athletic Club: "Creo que tiene una cláusula de rescisión de 58 millones. Cuando compras por 58 millones, la amortización se divide por los años de contrato; si le firmas tres, serían menos de 20 millones por año, más lo que le pagues al jugador. El Barça va a poder estar en esas cantidades, perfectamente asumibles si está en la norma 1:1. Es un club que está cerca de los 1.000 millones de facturación, puede estar en esa línea".

Tebas, tajante con cómo se aplican las normas

Tebas también ha añadido que "nosotros cumplimos las normas. No es que un día me levante y me apetezca que el Barcelona esté en 1:1 o no. No es así". En este sentido, el presidente de LaLiga ha afirmado que "hay que conocer la economía de los clubes, y el Barça tenía que pasar algunos años mejorando su situación económica. Y los que están en contra de que una vez mejorada su situación pueda fichar, deberán conocer mejor las normas".

Finalmente, Tebas ha comparado la situación económica de Real Madrid y Barcelona, haciendo hincapié en cómo se está cerrando la brecha que había entre los dos gigantes españoles: "El Real Madrid ha tenido una política de salarios de acuerdo con su estructura de ingresos, incluso menor. Ahora el Barcelona está adecuando la suya y, por lo tanto, se está acercando. Veremos a ver si lo consigue. Sería bueno para el Barcelona y para LaLiga".