Joan Laporta asegura que "hoy por hoy" sí que puede afrontar el fichaje de Nico Williams

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, ha 'incendiado' el mercado de fichajes por sus declaraciones el jugador del Athletic Club Nico Williams.

El máximo dirigente blaugrana confesó en una entrevista en Catalunya Radio que le gusta "mucho" el atacante internacional español y aseguró que "hoy por hoy" podría fichar al joven jugador.

Futuro de Nico

Mucho se especula sobre el futuro de Nico Williams debido a su gran papel en la Eurocopa y por su gran relación con el jugador blaugrana Lamine Yamal.

Ambos están siendo dos de las sensaciones del campeonato y muchas informaciones han apuntado durante las últimas semanas que ambos jugadores podrían jugar el año que viene juntos en el Fútbol Club Barcelona.

Lamine y Nico Williams celebrando el 3-1 frente a Georgia

Nico Williams estuvo en los micrófonos de El Partidazo de COPE hace unos días y hablaba así sobre su futuro: "Yo estoy muy contento en el Athletic. Es el club que me lo ha dado todo, es el club que ha apostado por mí al 100%, estoy muy feliz en Bilbao y es lo que tengo que decir".

"El Ahtletic es mi casa, estoy muy contento y lo que quiero hacer es centrarme en la Eurocopa que es muy importante porque si no estás al 100% en una competición como esta te pasa por encima y lo demás, no sé que va a pasar. Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa, estoy centrado al 100% y mi deseo es ganar la Eurocopa, añadió el atacante del Athletic.

Economía

Por otro lado, el presidente culé aseguró que habrá buenas noticias en el aspecto económico del equipo blaugrana y confirmó que habrá una recuperación económica y para ello realizará diferentes operaciones económicas para volver a una normalidad en el fair play y así "reforzar el equipo este verano".

Joan Laporta además señaló que la presentación del nuevo técnico Hansi Flick se producirá antes de que el equipo inicie la gira de pretemporada por Estados Unidos.

"El Barça ha recuperado el peso específico que tenía en el mundo del fútbol", añadió Laporta en la entrevista en Catalunya Radio.

De hecho, el propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, declaró recientemente durante un congreso celebrado en México, que el Barcelona "está saliendo de su situación económica complicada" y que, de los últimos años, "este es el que más fácil lo tiene" para poder cumplir con el control financiero y poder fichar lo que quiere.