Tebas planta cara a Courtois: “No hay necesidad...”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha dejado claro que no se contempla ninguna modificación en el calendario del inicio de la temporada 2025-2026, pese a la petición realizada por el Real Madrid y su portero Thibaut Courtois para aplazar el primer encuentro del campeonato y permitir así un mayor periodo de descanso tras su participación en el Mundial de Clubes. “No hay necesidad de alterar nada”, afirmó Tebas en declaraciones a la agencia Associated Press, al ser consultado sobre el posible cambio de fecha del debut liguero del conjunto blanco.

courtois crítico con tebas

El arquero belga fue muy crítico con la postura de la patronal tras la eliminación del Real Madrid a manos del PSG en las semifinales del torneo mundialista (4-0), señalando directamente a Tebas: “En LaLiga siempre pasa lo mismo. Oír esas declaraciones de un presidente es algo que no he visto en Italia, en Inglaterra ni en la NBA. Puede que no le guste el Mundial de Clubes, pero es una competición oficial. Da la sensación de que este señor busca notoriedad. No he visto a otros dirigentes comportarse así ".

El conjunto merengue tiene programado su estreno liguero contra Osasuna el 19 de agosto a las 21:00, lo que dejaría apenas 41 días de margen entre el final del Mundial de Clubes y el inicio de la competición doméstica.

la respuesta de tebas a courtois

Tebas respondió directamente a Courtois, explicando que la Federación Española de Fútbol fue quien fijó las fechas y que LaLiga avaló la decisión. Según el dirigente, los jugadores del Real Madrid contarán con 21 días de vacaciones y otros 21 días de preparación antes del comienzo de la liga.

“Esta decisión no depende exclusivamente de LaLiga. No se va a cambiar nada. En Francia, el PSG no ha pedido modificaciones; en Inglaterra, el Chelsea tampoco. El Madrid solicitó 21 días de pretemporada y va a tener 20. No creo que un solo día de diferencia sea motivo para perder ante Osasuna”, subrayó Tebas el viernes.