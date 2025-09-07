Tabatadze rescata un punto para el Cádiz en un partido loco

La primera ocasión del choque la tuvo el Sanse en el segundo minuto del partido a través de Gorka Gorosabel. El centrocampista donostiarra recogió un rechace de Aznar a la salida de un córner pero el meta brasileño se recompuso bien para detener el disparo.

A pesar del buen inicio de los locales, el primer tanto del encuentro llegó a favor de los gaditanos en el minuto 9. El realista Unax Agote rechazó un centro lateral de Climent con la mala fortuna de anotar en su propia portería y poner en ventaja a los visitantes.

Los locales no tardaron en reaccionar, pero el remate a bocajarro de Carrera tras un buen centro del mencionado Agote lo detuvo el meta visitante con una gran intervención. La insistencia del conjunto txuri-urdin vio sus frutos en el minuto 39 con el 1-1 de Lander Astiazarán tras una transición ofensiva.

La segunda mitad arrancó con la misma tónica que finalizó la primera: con dominio txuri-urdin. En la primera ocasión, Gorka Carrera puso por delante al filial tras acertar en el mano a mano. Al siguiente minuto Gorosabel pudo hacer el 3-1, pero su testarazo se marchó ligeramente desviado.

El técnico visitante, Gaizka Garitano, trató de mover el árbol con varios cambios para modificar el rumbo del partido, pero no lo logró. Nada más realizar tres sustituciones y modificar el sistema, el Sanse volvió a golpear, esta vez por mediación de Lebarbier para poner tierra de por medio en el marcador.

Tras ello, el Cádiz dio un paso adelante para intentar reducir la diferencia. El primer acercamiento del segundo acto de los gaditanos fue un disparo desde la frontal del área del capitán Suso, pero su golpeo se marchó por encima del arco de Fraga. Después lo intentó sin fortuna Tabatadze con una falta lejana.

Cuando todo el pescado parecía vendido, llegó la locura para el Cádiz. Doblete en apenas 4 minutos del georgiano Tabatadze para igualar el marcador antes del minuto 80. El primero, un golazo desde fuera del área; el segundo, recorte y tiro al palo corto.

Con este 3-3 final, el Sanse suma 5 puntos y sigue invicto en Anoeta. El siguiente reto será el viernes ante la UD Las Palmas en Gran Canaria. Por su parte, el Cádiz todavía no conoce la derrota y suma 8 puntos. Los andaluces volverán al Nuevo Mirandilla para enfrentarse el sábado al otro equipo guipuzcoano de la categoría, la SD Eibar.

ficha del partido

Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Agote (Balda, min.67) ; Lebarbier, Gorosabel, Mikel Rodríguez (Dani Díaz, min.80); Astiazarán (Kita, min.80), Marchal (Orobengoa min.67) y Carrera.

Cádiz: Aznar; Caicedo (Tabatadze, min.55), Pelayo Fernández, Recio, Climent, Iza Carcelén; Diakité, Diarra (Ortuño, min.55), Ocampo (Aghama, min.55), Suso (Dawda, min.73); y García-Pascual (Álex Fernández, min.85).

Goles:0-1, min.9: Agote en propia meta; 1-1, min.39: Astiazarán; 2-1, min.47: Carrera; 3-1, min. 57: Lebarbier; 3-2, min.77: Tabatadze; 3-3, min.79: Tabatadze.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández (comité madrileño). Amonestó a Peru Rodríguez (64), Dadie (66) y Dani Díaz (86) por parte del Sanse; a Iker Recio (57) y Climent (75) por parte del Cádiz.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Anoeta ante 4.490 espectadores.