La surrealista piña del Chelsea antes de empezar el partido que parecía generada por inteligencia artificial

En el partido entre el Chelsea y el Newcastle se produjo una imagen surrealista: los jugadores del equipo londinense hicieron una piña ¡con el árbitro en medio! Lo más llamativo fue que los futbolistas continuaron con total normalidad, como si nada pasara. Jugadores como Cole Palmer mostraban en su rostro una clara expresión de incredulidad ante la extraña situación.

La imagen insólita ha comenzado a circular por las redes sociales, protagonizada por el Chelsea. El director de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha confesado que no daba crédito. "Pensaba que era inteligencia artificial", ha admitido en antena, asegurando que no se convenció hasta que vio el vídeo.

Una broma de vestuario

Según ha relatado González, el colegiado se encontraba en el centro del campo cuando los jugadores del Chelsea lo rodearon para su arenga. "El tío se ha quedado calladito ahí, en medio", ha descrito el periodista, mientras futbolistas como Cole Palmer miraban al árbitro con cara de incredulidad. Para González, todo apunta a una broma interna: "Vacile de vestuario que han dicho, hacemos la piña con el árbitro en medio".

La viralización de la imagen

La reacción de asombro de González ha sido compartida por sus colaboradores, que en un primer momento pensaron que el árbitro quería hablar con el capitán. La surrealista escena se ha vuelto tan viral que el propio comunicador la ha compartido en el canal de WhatsApp del programa, calificándola de "alucinante".