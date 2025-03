El surrealista arbitraje que sufrió la Real Sociedad en Old Trafford: "El diablo vestía de azul"

Lo nunca visto, escándalo, vergüenza, surrealismo... son algunos de los calificativos que usan los aficionados de la Real Sociedad después del partido vivido en Old Trafford entre el Manchester United y el conjunto donostiarra, en el que el conjunto inglés ganó y avanzó a los cuartos de final de la Europa League (4-1).

Un partido en el que el colegiado, el francés Benoit Bastien, pitó cuatro penaltis, uno para la Real y tres para el United, aunque rectificó en el último gracias al VAR y a que Patrick Dorgu, futbolista de los red devils , informó a Bastien de que la acción no era penalti y le pidió que no lo pitara. El instante fue captado por las cámaras durante la retransmisión del encuentro y en las imágenes se puede ver al ex del Calcio, reconociendo al colegiado que la jugada no es punible. Además, expulsó a Jon Aramburu con una acción controvertida pocos minutos después de haber ingresado en el campo.

las declaraciones de los jugadores

"Ha sido una eliminación condicionada y mucho por los tres penaltis que nos ha llegado a pitar, para mí sin llegar a ser ninguno, aunque no los he visto repetidos, pero me parece que hace falta un poco más, y con la expulsión, que tampoco la he visto, pero en directo no me ha dado la sensación. Con todo eso es mucho más difícil ganar un partido, todo está condicionado por eso”, reconoció Mikel Oyarzabal al terminar el partido.

Fue el capitán donostiarra quien se encargó de poner por delante a la Real Sociedad en el minuto 10 tras anotar un penalti que, a su criterio, sí que lo fue porque el defensa del United sí le había pegado una patada. "El nuestro ha tardado un minuto y medio desde que ha pasado hasta que lo ha pitado, y los suyos a los cinco segundos ya nos decía que estaba confirmado y estaba OK", destacó disgustado el 10 blanquiazul.

Aunque el mayor disgusto y sobre todo vergüenza ajena la que manifestó Aritz Elustondo tras el partido, donde indicó que estuvo a punto de irse del terreno de juego.

"Cuando ves las ganas que tiene el árbitro de pitar penaltis en contra e incluso no querer pitar a favor nuestra, la más clara del partido, pues te da que pensar. Ya te he dicho que sentía vergüenza en ese momento por el penalti que había pitado y obviamente pues no te vas a plantar, vas a intentar darle la vuelta. Pero muchos sentimientos malos: de impotencia, rabia, tristeza, porque nuestra gente no se lo merecía encima habiéndonos puesto por delante", explicó Elustondo a Marca.

la real sociedad e imanol

El conjunto donostiarra ha querido acordarse del colegiado en sus redes sociales tras la actuación del equipo arbitral en el partido que eliminó a los de Imanol de la Europa League.

Además, Imanol también reflejó su malestar en rueda de prensa, comunicando que el colegiado no fue neutral y que perjudicó gravemente a su equipo. "No ha querido pitar el penalti que ha sido y se han inventado y han pitado los que no han sido, así es difícil. Creo que no nos merecíamos un arbitraje así, ni el Manchester, ni nosotros, jugándonos lo que nos jugábamos, en Europa League", explicó Alguacil en rueda de prenda.