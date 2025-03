Oyarzabal carga contra el arbitraje, en 'El Partidazo de COPE': "Te dan ganas de irte, de sentarte y que no se juegue más"

La Real Sociedad quedó eliminada de la Europa League tras un partido muy polémico con la expulsión de Aramburu y por cuatro penaltis, tres a favor del Manchester United. Aunque finalmente el último se anuló porque el propio jugador inglés avisó al árbitro de que no era penalti.

El capital de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, aseguró en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño. "Te dan muchas veces ahí, en ese momento, ganas de... de irte, de quedarte fuera del partido, de sentarte o quedarte plantado y que no se juegue más el rato que queda. Pero, bueno, poco más voy a decir", empezó diciendo.

Además aseguró que no se pitó igual a los dos equipos: "Para mí es la facilidad y, no sé si decir, las ganas con las que ha pitado sus penaltis y con lo poco convencido lo que le ha costado pitar el nuestro, que creo que de todos los que ha habido, quizás sea el más claro, ¿no? Quitando si era fuera de juego, que si le llaman a verlo será porque no es fuera de juego. Es lo que digo, creo que las ganas que tenía para una cosa y otra eran muy distintas".

Pero eso no se todo, porque el capitán de la Real Sociedad también denunció el comportamiento que había tenido el linier con él: "Ha habido una acción en el minuto 20, 25, creo que la acción que le pegan el codazo a Igor, que le dejan sangrando de la boca. Yo voy dando en línea y le pregunto si esa acción no es amarilla y me dice que me dé la vuelta y que mire para otro lado, que a ver si no estamos para jugar. Y luego son ellos los que nos van pidiendo respeto, y he pedido respeto a ver si no podía hablar con él, que muchas veces dice el que hable con ellos, y me dice que no podía hablar con él".

"Creo que muchas veces se exceden en ese hecho de intentar parecer... tan contundentes, tan autoritarios, que es todo mucho más fácil que todo eso. Al final, cuando intentas dialogar, cuando intentas hablar y puedes decir que te hayas equivocado, igual que hacemos nosotros, que nadie es perfecto, y nosotros nos equivocamos y mucho, creo que es más fácil y nosotros lo tomamos mejor", continuó diciendo muy enfadado.

También aseguró que esto no le pasaría a otros equipos porque "a nosotros es más fácil pitarnos esto que nos han pitado. Sobre todo, cuando jugamos fuera, contra un United en su casa, con la historia que tiene, y viendo cómo ha ido todo, creo que ha hecho lo fácil, lo que quería y sin meterse en problemas para el supuesto equipo grande. Entonces, bueno, es una pena que te echen de Europa, pero es todavía más pena cuando te echan así".