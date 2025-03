La denuncia de Juanma Castaño contra el árbitro francés con el que cayó la Real Sociedad en Manchester: "Una falta de respeto permanente"

El Partidazo de COPE de este jueves arrancó con la indignación que, seguro, muchos aficionados a la Real Sociedad tienen por el arbitraje que ha sufrido el equipo txuriurdin en Old Trafford en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League frente al Manchester United.

El árbitro francés Benoît Bastien señaló varios penaltis contra la Real Sociedad además de dejarle al equipo con un futbolista menos. Y no tanto fue por las decisiones, algunas de ellas muy dudosas, "sino por las formas" con el trato con los jugadores, denunció Castaño.

EFE MANCHESTER (United Kingdom), 13/03/2025.- Players of Real Sociedad talk to referee Benoit Bastien after one of their teammates saw a red card during the UEFA Europa League Round of 16, 2nd leg soccer match between Manchester United and Real Sociedad, in Manchester, 13 March 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

"Yo creo que va a pasar a la historia de la Real Sociedad y que va a ser de infausto recuerdo", comentó el director de El Partidazo de COPE sobre el trabajo del árbitro francés.

De los tres penaltis señalados, "uno fue muy dudoso, el primero; el segundo, directamente no es; y el tercero, lo pita y sucede algo absolutamente histórico, que es que el jugador del Manchester United sobre el que, en teoría se habría cometido el penalti, Patrick Dorgu, le dice al árbitro que no es penalti. Y el árbitro despita el penalti con la poca vergüenza de haber echado antes a los jugadores de la Real que estaban protestando la acción y que estaban esperando a que el VAR le dijera que no era penalti. Y ha tenido que ser el jugador del Manchester el que le dijera que no era penalti", relató Juanma Castaño absolutamente indignado con el trato que Bastien dio a los futbolistas de Imanol Alguacil.

Por ese motivo, además de los errores, a Castaño le molestó enormemente "la actitud que ha tenido durante el partido con los jugadores de la Real. Ha sido lamentable. Una falta de respeto permanente desde el primer minuto".

EFE MANCHESTER (United Kingdom), 13/03/2025.- Bruno Fernandes (R) of Manchester United scores the 1-1 with a penalty during the UEFA Europa League Round of 16, 2nd leg soccer match between Manchester United and Real Sociedad, in Manchester, 13 March 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Por ese motivo, es entendible el enfado del entrenador Alguacil, y también del capitán, Oyarzabal, que una vez finalizado el partido, con cierta sangre fría, analizó lo vivio en Manchester de la siguiente manera, con relación a la tarjeta amarilla que vio por protestar: "Creo que obviamente condicionada y mucho, con los tres penaltis que nos ha llegado a pitar. Para mí, sin llegar a ser prácticamente ninguno. No los he visto luego repetidos, pero me parece que hace falta un poco más. Y con la expulsión, que tampoco la he visto, pero en directo no me ha dado la sensación", analizó

El jugador de la Real Sociedad comentó que el árbitro, en el penalti que 'despita', "da la explicación y ya está, y no le vale nada. A los cinco segundos de pedirle explicaciones, te dice que está confirmado, que todo está OK. En esto no sé si ha tardado un minuto y medio. Muchas veces nos ha pasado esto, con equipos supuestamente mayor caché y bueno, obviamente estamos disgustados y a nadie le gusta", concluyó en declaraciones a Movistar.

Juanma concluyó su reflexión criticando que hemos estado "uno de los arbitrajes más nefastos que hemos visto en los últimos años en competiciones europeas" y planteó que si este arbitraje lo sufre uno de los equipos grandes de Europa, "y lo digo con todo el respeto para la Real Sociedad, pero si esto le pasa al Real Madrid o al Barça, el escándalo del que se está hablando durante días es tremendo, de verdad".

Sobre la expulsión de Aramburu en el comienzo de la segunda parte, y que condicionó de lleno al final del partido para la Real Sociedad, comentó que, "directamente ni se la piensa".