La sorpresa de Paco González tras ver el enganchón de Raphinha con Flick y Ter Stegen: "¡Qué chungo!"

El FC Barcelona empató (1-1) este sábado con el Real Betis en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en una jornada 30 de LaLiga EA Sports que se había presentado propicia para dar un serio golpe al título con la derrota en el turno anterior del Real Madrid. Los de Hansi Flick toparon con un Betis igualmente crecido y en racha, que creyó en sus opciones de sacar algo positivo de Montjuic en su seria pelea por un puesto en la próxima Liga de Campeones. A pesar de que el Barça se adelantó a los siete minutos por medio de Gavi, los de Manuel Pellegrini aguantaron de pie y le robaron un punto a los azulgranas.

Tras el pitido final, el brasileño quiso recriminarle varias acciones al colegiado extremeño y a sus líneas. No le gustaron ni el tiempo de añadido (cuatro minutos) ni que Gil Manzano no dejara sacar un córner final que estaba dentro del tiempo. Muy alterado y a voces tuvo que ser agarrado por Lewandowski y Hansi Flick, que intentaron si éxito calmarle. El siguiente en hacerlo fue Ter Stegen, al que llegó a empujar varias veces, y que tuvo que ponerse serio para que entrara en los vestuarios todavía muy caliente.

Flick intenta frenar al futbolista del Barcelona.

Según recogieron las imágenes de Movistar, el internacional brasileño le reprochó a uno de los auxiliares del árbitro la manera en que se había dirigido a él en los últimos minutos del partido. "¡A mi no me mandas callar, tú a mí no me mandas callar! Eres un maleducado", le espetó. Por suerte para los azulgranas, Gil Manzano no recogió el incidente en el acta y Raphinha se librará de cualquier sanción.

El director de Tiempo de Juego ha analizado el incidente con el futbolista brasileño en el programa de este domingo. "¡Qué chungo Raphinha! He visto en unas imágenes hoy apartarle a Flick... Se va a por el juez de línea de manera tan chunga que Flick quiere contenerle. Le intenta medio abrazar y lo aparta así malamente, pero luego va Ter Stegen a tranquilizarle cuando ya está en la entrada del túnel de vestuarios y le acaba empujando. Se agarran... bueno Ter Stegen hay un momento en el que está a punto de irse a por él. ¡Qué chungo!", ha comentado Paco González sobre lo ocurrido en Montjuic.

Ter Stegen intenta detener a un enfadado Raphinha.

Helena Condis, inalámbrico del Barcelona, especificó que todo fue "de mala manera" y que la buena noticia para el club fue que Gil Manzano no refleja ninguna de las protestas y que ni Flick ni Ter Stegen se enfadaron con él. "El brasileño estaba totalmente desquiciado con sus protestas al árbitro", ha continuado para añadir que no le gustó nada el hecho de que uno de los los líneas le mandara callar. "Cuando le intentan contener les aparta de mala manera, primero al entrenador y luego al capitán. Luego Flick lo intento relativizar en la sala de prensa, pero tiene que cuidar Raphinha las formas porque queda mal también con el entrenador y el primer capitán".

