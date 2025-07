Pablo Andújar recuerda lo que pensó al ver por primera vez a Carlos Alcaraz: "Supe que iba a ser un top 10"

Carlos Alcaraz aspira este domingo a ganar su sexto 'Grand Slam' y tercer Wimbledon contra el Jannik Sinner. Ambos tenistas se vieron las caras por última vez en la final de Roland Garros, torneo que acabó llevándose el murciano después remontar tres bolas de partido de Sinner en el tercer set. Este domingo, Alcaraz y Sinner vivirán su duelo número trece. El balance hasta el momento es de 8-4 para el murciano.

EFE Carlos Alcaraz en Wimbledon

En el tramo final de Tiempo de Juego, José Luis Corrochano entrevistó a Pablo Andújar, extenista profesional. Lo primero por lo que fue preguntado fue por el día en el que conoció a Carlos Alcaraz, algo que todavía tiene muy presente. "Fue en 2017. Yo todavía estaba con mi lesión del codo y Juan Carlos ya me había hablado de él anteriormente. Nos pusimos a entrenar en la fase previa del Conde de Godó. Me quedé flipado. Dije: '¡Qué bueno es este chaval!' ", comenzaba diciendo.

Este domingo, el tenista de El Palmar, a sus 22 años, jugará su tercera final seguida en Wimbledon, algo que dejó muy sorprendido a Pablo: "Es una pasada. Yo esto lo he vivido con Rafa también. Al final se trata de gente que cuando ganas te alegra. Tenemos la suerte en el tenis de que los grandes referentes son gente humilde y cercana".

Sobre la final de Carlos Alcaraz en Wimbledon ante Jannick Sinner, número uno del Ranking ATP, Pablo Andújar dejó su pronóstico particular. "Pues mira, yo no soy mucho de mojarme, pero si me tengo que mojar, yo creo que va a ganar Carlos. Lo veo con una confianza tremenda. Si en Roland Garros lo veía 50-50, quizás esta la veo 55-45. Carlos está sacando especialmente bien durante todo Wimbledon y veo que, en los momentos más difíciles, está siendo capaz de sacar su mejor tenis. Gana Carlitos en cinco".

Ya para rematar, Pablo Andújar le recordó a Corrochano cuando se jugó el primer partido entre ambos tenistas, un hecho que tiene todavía en su memoria ya que estuvo presente en él. "Cuando yo vuelvo a jugar en 2019, Juan Carlos Ferrero organiza un 'Challenger' en su academia. Yo acabé ganando ese torneo pero, ¿A que no sabéis que partido hubo en en primera ronda? Sinner - Alcaraz", sentenciaba Pablo.