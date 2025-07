Sigue en directo Tiempo de Juego este domingo desde las 15:00h con la final de Wimbledon y el Tour de Francia

El tenista español Carlos Alcaraz aspira este domingo a ganar su sexto 'Grand Slam' y tercer Wimbledon consecutivo en la final del Abierto inglés (17.00 hora peninsular) contra el italiano Jannik Sinner, indiscutible número uno del mundo hasta que topa con el murciano, como hace un mes en la épica pelea por Roland Garros.

El de El Palmar, de 22 años, y el de San Candido, de 23, escriben la historia moderna del tenis a velocidad de 'ace', acaparando los últimos dos años de 'grandes' de manera consecutiva. El reparto de leyendas, relevo del célebre 'Big Four', sonríe a un Alcaraz que, con 24 victorias seguidas, está en especial estado de gracia.

EFE Carlos Alcaraz intenta llegar a una pelota durante el tercer set del partido ante Fritz.

El tenista español reclamó el título de 'rey de la tierra' ganando en Montecarlo, Roma y la defensa de París, recogiendo el testigo nacional del primer año sin Rafa Nadal, y ahora quiere hacer de Wimbledon su jardín, como en su día Roger Federer y Novak Djokovic. El dominio de Sinner es también legendario, con finales ya en todos los 'grandes' y de manera consecutiva.

Pocas veces el oro relució tanto. Los pronósticos no fallaron en cuanto a la irrupción del español y el italiano, una rivalidad que no hace sino crecer, barriendo todo a su paso y todo el futuro por delante. Alcaraz, el número uno más joven de la historia con 19 años cuando en 2022 ganó el US Open, no ha dejado de derribar puertas: 21 títulos, entre ellos siete Masters 1000 y cinco 'grandes'.

pleno en grand slam

El murciano tiene pleno en finales de 'Grand Slam', emula en sus números a Björn Borg y exhibe con una sonrisa sobre la pista las cualidades de los mejores tenistas de la historia. La adaptación sobre la hierba es capítulo aparte para un Alcaraz que ganó las dos últimas finales de Wimbledon al siete veces campeón Djokovic. El triplete en Londres es el reto inmediato de un tenista sin límites, capaz de frenar al otro gran fenómeno del momento.

Sinner acumula 101 victorias en sus últimos 110 partidos, dos años asentado sin discusión en la cima del ranking mundial. Sin embargo, Alcaraz ha sido su verdugo en cinco de esas nueve derrotas. Este domingo vivirán el 13º capítulo entre ambos, con un 8-4 para el español y el peso de esas últimas cinco victorias españolas.

Sobre todo, resuena aún en las entrañas de la Philippe Chatrier la espectacular remontada de Alcaraz sobre Sinner hace un mes. El pupilo de Juan Carlos Ferrero le dio la vuelta a dos sets abajo y salvó tres bolas de partido para ganar la final más larga de la historia de Roland Garros (cinco horas y media) y defender título.

EFE Sinner en un momento de su partido contra Shelton

El de El Palmar triplica la apuesta en Londres, después de dos semanas demostrando el arte del tenis, de saber ganar de distintas maneras, también sufriendo. Sinner se temió lo peor en octavos contra Grigor Dimitrov pero alcanzó su primera final en Wimbledon fulminando a Djokovic en 'semis' y opta a su cuarto 'grande'.

El italiano fue el último en ganar al español en el Abierto inglés, en octavos de final de 2022. Mucho ha llovido desde entonces y Sinner necesita un giro de guion, un trébol de la suerte entre el verde de la central londinense porque además de su bestia negra, Alcaraz se ha convertido en temible experto del pasto con 35 victorias, solo 3 derrotas y otra ocasión de hacer historia.