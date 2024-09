Estos son los nueve equipos que tienen excedido el límite salarial

LaLiga ha dado a conocer este jueves cuál será el límite salarial de los clubes de Primera y Segunda de cara a la temporada 2024/2025. Un total de 2.608 millones de euros podrán gastar los equipos de la máxima categoría, mientras que en el caso de los de la de plata la cantidad baja hasta los 193 'kilos'.

¿cómo se calcula el límite salarial?

A cada club se le fija una cuantía máxima de gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo para garantizar su estabilidad financiera. Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones.

Los conceptos que se incluyen son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

¿Quién lo tiene superado?

Según ha contado Isaac Fouto en Deportes COPE son hasta 9 los clubes de Primera y Segunda que han superado el límite salarial que tienen establecido: Barcelona (que sigue sobrepasado, aunque lo incrementa en casi 100 millones de euros), Espanyol, Sevilla, Getafe (por muy poco), Levante, Almería, Granada, Oviedo y Huesca.

El caso más grave es el del Sevilla, que según lo publicado por LaLiga, tendría un límite salarial de 2'5 millones de euros, cuando la pasada campaña este era de más de 100 kilos. El suyo es el sexto más bajo de entre los 42 clubes de ambas categorías. Ello, se debe a las importantes pérdida económicas de un club que ha dejado de ingresar unos 70 millones al no clasificarse para la Liga de Campeones.

Esto no significa que la plantilla del Sevilla solo cueste 2'5 millones. Si no que esa sería la cantidad que debería gastar para no perjudicar su estabilidad financiera. El problema es que no se puede pasar del todo a la nada tan rápidamente y despedir jugadores para adecuar las cifras. El límite debe alcanzarse progresivamente por lo que es normal que el club hispalense esté excedido y ahora tendrá que trabajar para adecuarse reduciendo costes.